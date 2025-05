Leone XIV, "governo" congelato: "Riflessione e preghiera prima di qualunque nomina"

09 maggio 2025 a

Congelato, per il momento, il "governo" di Papa Leone XIV. Sua Santità ha espresso la volontà che "i Capi e i Membri delle Istituzioni della Curia Romana, come pure i Segretari, nonché il Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, proseguano, provvisoriamente, nei rispettivi incarichi donec aliter provideatur", finché non si provveda in modo diverso. Lo comunica la Stana Sede in una nota. Nel comunicato vaticano viene riferito che "il Santo Padre desidera, infatti, riservarsi un certo tempo per la riflessione, la preghiera e il dialogo, prima di qualunque nomina o conferma definitiva".

Tutti gli uomini di Prevost: dal potente Versaldi a Luis Marìn. E l'agostiniano cambia la Chiesa

Papa Robert Francis Prevost, il primo Pontefice statunitense della storia della Chiesa, è stato eletto con la tradizionale fumata bianca in piazza San Pietro e la benedizione dal balcone della Basilica dopo la formula di rito "Habemus Papam". La messa per l'inizio del Pontificato di Papa Leone XIV si terrà domenica 18 maggio alle ore 10 in piazza San Pietro.