Ascolti tv, De Martino vola in prima serata. Chi vince la sfida tra Blasi e Totti

Marco Zonetti 05 maggio 2025 a

a

a

Gli ascolti della domenica sera televisiva hanno visto, su Rai1, in prime time, lo speciale Affari Tuoi con Stefano De Martino - e gli ospiti Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucia, Peppe Iodice, Giovanni Esposito, Carmen Di Pietro, Federica Nargi e Carlo Amleto, oltre agli interventi musicali di Serena Brancale, Stash dei Kolors e Sal Da Vinci - totalizzare il 27.9% di share pari a una media di 5.291.000 spettatori, stravincendo la serata. Su Canale5 la quarta puntata di The Couple - Una vittoria per due con Ilary Blasi si è invece fermato al 7.7% pari a una media di 951.000 individui all'ascolto. Su Rai2 il telefilm NCIS ha totalizzato il 4.0% con una media di 782.000 teste, ea seguire il suo spin-off NCIS Origins il 3.3% con 629.000. Su Rai3, l'ultima puntata stagionale di PresaDiretta con Riccardo Iacona ha siglato una media di 915.000 individui all'ascolto pari al 4.9% di share, preceduto da una presentazione che ha totalizzato il 3.5% pari a 670.000 teste.

Giulia De Lellis incinta, monta la polemica sul gossip scatenato: “Violazione della privacy”

PresaDiretta Più ha invece segnato il 4.5% pari a 678.000 telespettatori. Su Rete4, Zona bianca con Giuseppe Brindisi ha raccolto il 3.5% di share con un audience di 482.000 telespettatori. Su Italia1 l'approfondimento de Le Iene presentano: Inside - con un'inchiesta di Veronica Ruggeri e Carlotta Bizzarri dal titolo "Amore bugiardo" - conquista il 9.9% di share pari a 1.285.000 individui all'ascolto preceduto da un'anteprima al 5.3% pari a 1.020.000. Su La7 il film Colpevole d'innocenza con Ashley Judd e Tommy Lee Jones ha attirato il 3.9% della platea pari a una media di 682.000 teste. Su Tv8, i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese hanno calamitato 642.000 appassionati pari al 3.4 di share. Sul Nove Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio - con ospite, fra gli altri, Francesco Totti - conquista l'8.8% di share pari a una media di 1.681.000 affezionati - preceduto da una presentazione al 6.0% pari a 1.122.000 spettatori - mentre il segmento Che tempo che fa - Il tavolo sigla il 7.9% pari a 803.000 teste.

Nella primavera di Bergoglio, tutti alla corte di Jovanotti

In access prime time, su Canale5, Paperissima Sprint ha divertito il 12.2% della platea pari a 2.315.000 teste. Per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra ha conquistato il 4.7% con 869.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 4.1% con 792.000 nella seconda. Su La7, In altre parole... domenica condotto da Massimo Gramellini ha radunato il 5.0% della platea pari a una media di 951.000 spettatori, mentre sul Nove Che tempo che farà ha siglato il 2.8% pari a 445.000 teste.