Affari tuoi, Stefano De Martino spiazza tutti: la battuta su Belen Rodriguez

Un momento di ironia e nostalgia ha animato la puntata di "Affari Tuoi" andata in onda lo scorso giovedì 24 aprile: durante il gioco, Stefano De Martino si è lasciato andare a una battuta autoironica sul suo matrimonio con Belén Rodriguez, strappando una risata al pubblico e a se stesso. Tutto è nato da una conversazione con Simon, concorrente del Trentino Alto Adige, che partecipava insieme alla sua futura sposa, Anna. Mentre parlavano dei preparativi per il loro matrimonio previsto per il 10 maggio, il "Dottore" Pasquale Romano ha scherzato sui costi elevati delle cerimonie sul Lago di Garda. De Martino, cogliendo al volo l'occasione, ha ricordato il suo matrimonio e ha commentato: "Sono curioso, noi siamo meridionali, abituati a matrimoni numerosi. In Trentino, a Bolzano, a Ortisei, quanti invitati ci sono?".

Quando Simon ha risposto che al suo matrimonio sarebbero stati circa 100–110 invitati, il conduttore ha replicato con una risata fragorosa: "Al mio matrimonio c'erano 110 camerieri", aggiungendo poi: "Lo sto ancora pagando. C'erano tutti i parenti da giù." Il riferimento non era casuale. Stefano De Martino e Belén Rodriguez si sono sposati nel 2013, coronando un amore che ha fatto sognare migliaia di fan. Dalla loro unione è nato Santiago. Dopo una lunga storia di alti e bassi, culminata con accuse da parte di Belén di infedeltà – si parlava di oltre dodici presunti tradimenti – i due hanno ufficialmente chiuso il loro matrimonio nel 2023.Nonostante tutto, il rapporto tra Stefano e Belén sembra oggi più sereno. Recentemente, De Martino è stato addirittura paparazzato al parco con Luna Marì, la figlia che Belén ha avuto da Antonino Spinalbese. Un gesto che conferma come, anche al di là delle difficoltà personali, l'equilibrio familiare rimanga una priorità per entrambi.