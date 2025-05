Meteo, i fenomeni intensi continuano a colpire l'Italia. E Sottocorona non vede la fine

06 maggio 2025 a

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, espone il quadro del meteo dei prossimi giorni nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “Ancora abbiamo questa situazione di tempo, è un po' difficile dargli una definizione, perché è piuttosto instabile al nord, in parte al centro, localmente anche al sud. Il sud in tutti questi giorni è sempre rimasto un po' a margine, però in realtà qualcosa è passato anche lì. Ci sono delle nuvole, ci sono state piogge, anche qualche temporale in realtà, così come ci sono stati sul centro durante le notte, adesso si sta muovendo verso l'estero, altri hanno riguardato il nord e centro nord, mettendoci insieme più o meno soltanto la Toscana”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, martedì 6 maggio, evidenzia che al sud la quantità complessiva e la frequenza di questi fenomeni è piuttosto bassa. Al centro qualche pioggia c'è, moderata, localmente intensa, qualcuna data già per passata, in realtà è passata questa notte. Al nord è la zona in cui sono previsti più di questi fenomeni e anche un po' più intensi, le macchie in giallo o in rosso non sono molte, sono isolate, ma ci sono, ma tutta la fascia in azzurro, che prende le zone alpine e prealpine, sicuramente dà fenomeni di una certa consistenza, quindi si continua un po' su questo binario. Nella giornata di domani, mercoledì 7 maggio, abbiamo al nord, forse, qualche fenomeno in più di quelli intensi, a prendere Piemonte e Lombardia, in parte la Liguria, l'Emilia, il Veneto e poi in parte il Trentino, diciamo che ci sono poche zone in cui non ci saranno fenomeni significativi, qualcuno più intenso anche al centro, soprattutto fra Toscana e Umbria. Sennò andando verso sud troviamo piogge sempre più deboli o in alcune zone del sud, anche nessuna pioggia. Arriviamo alla giornata di giovedì 8 maggio e si attenua, sì, al nord in realtà fenomeni intensi diventano isolatissimi, prevalgono le zone in verde, vuole dire piogge deboli, quindi complessivamente c'è un'attenuazione di questo tempo che però non si risolve, vuole dire non cambia binario, fa un po' di alti e bassi. Al centro pioggia, ci sarà sicuramente un tempo un po' grigio, ma non fenomeni intensi, al sud l'unica differenza è in Sardegna che comincia a risentire di fenomeni un po' più intensi che saranno presenti a sud ovest, questo ci farebbe pensare che questa situazione non si risolve, però avremo tempo per verificarlo”.

Infine Sottocorona si concentra sulle temperature: “Le minime non sono scese fino a oggi, domani un po' dovrebbero scendere. Per le massime oggi ancora qualche valore relativamente alto al sud, proprio perché lì le piogge e le nuvole sono di meno, i valori al nord e al centro sono piuttosto contenuti, fino ad oggi il calo delle temperature ha riguardato prevalentemente le massime, dai 27-28 dei giorni scorsi siamo scesi a 20 o anche qualcosina di meno. La tendenza nelle prossime 24 ore fa vedere che qualche variazione è di diminuzione, però sostanzialmente tendono a restare quelle di oggi, quindi del freddo così detto non ne abbiamo reale traccia”.