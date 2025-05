Meteo Giuliacci, "quando torna il caldo": sorpresa nelle previsioni di maggio

05 maggio 2025 a

La pioggia ha interrotto un mese di maggio che sembrava veleggiare verso la bella stagione. Ma quando torna il caldo? A fornire le previsioni meteo di martedì 6 maggio e i giorni a venire sono gli esperti di MeteoGiuliacci che spiegano come fino a giovedì 8 maggio le precipitazioni più importanti colpiranno le regioni settentrionali e in particolare Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Possibili venti forti e acquazzoni violenti anche se di breve durata.

Tuttavia in seguito, in base alle ultime proiezioni meteo, le temperature dovrebbero mantenersi su valori normali per stagione primaverile o leggermente inferiori. Questo almeno fino al 20 maggio. "Qorpresa appare invece possibile nell'ultima parte del mese", si legge sul sito che ospita le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci - quando le temperature potrebbero in effetti tornare a salire al di sopra delle medie stagionali, riportando così un po' di caldo estivo in diverse regioni del Paese, con delle punte anche di 30 gradi".