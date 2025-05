Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 6 maggio: tutti i segni

Branko 06 maggio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 6 maggio 2025:

Ariete

Tutto è in movimento in questa vostra vita accelerata! Immaginazione, memoria, azione concreta. Seguite l'istinto, arriverete primi. Riuscita maggiore nelle carriere indipendenti che non nei posti subalterni, ma in ogni caso i vostri affari sono protetti praticamente da tutte le stelle. Luna in Vergine nel settore del lavoro, Urano è attivo nel settore del patrimonio. Potete vincere una importante causa, chiamiamola così, anche in amore. Non perdete tempo. Figlie.

Toro

Agitazione, che possiamo chiamare “esistenziale”, ha il grande merito di risvegliare le energie nascoste ed aumentare l'ambizione. Segno vincente in questo giorno lunare, una bellissima luce si accende nel punto più alto del vostro cielo, Vergine, tanto che nemmeno Marte riuscirà a rompere l'incantesimo. Esprimete tutti i vostri sentimenti di simpatia o di antipatia. Siete una furia in affari, quello che non prendete oggi lo avrete domani. Ma è l'amore che reclama precedenza.

Gemelli

Il contrasto tra Saturno e Luna in Vergine dura due giorni, sarà più impegnativo per i nativi che occupano posizioni di rilievo nel lavoro, professione, vita pubblica. Tutti dovrete invece prestare attenzione alla circolazione, cibo, fegato. L'importante è non fare le cose in fretta. In fretta dovete invece raggiungere l'amore, spronati dall'impazienza del vostro cuore. L'aspetto di Marte è un po' folle ma vi rende battaglieri.

Cancro

Pene d'amore perdute, nel senso che il tempo cancella piano piano eventuali delusioni passate, Sole in Toro certamente dà stimolo al matrimonio, si riprende a discutere. Dovete svegliarvi e sfruttare questo raggio di fortuna che porta Luna crescente in Vergine, ottima per affari, lavoro, carriera. Se necessario vi protegge durante i viaggi, contatti importanti con i parenti vicini e lontani. Quello che non riesce rimandatelo a domani o sabato, ci sarà Luna piena.

Leone

La vostra forza è il lavoro, attività professionale e commerciale, di sicuro gli affari. Non mancano provocazioni e critiche gratuite, ma anche oggi potete contare su una Luna speciale nel campo dei soldi. Quanto poi sarà felice questo martedì, giorno di Marte, dipende dalla famiglia, dai figli, dal vostro amore (di che segno è?). Lasciamo l'ambiente circostante, nel mondo vi attendono le occasioni più belle. Una rosa bianca nel vaso vi conforta e rasserena. È maggio.

Vergine

È arrivata la vostra Luna di maggio, annuncia amore. In fase crescente proseguirà con il suo influsso positivo fino alla sorprendente ed esplosiva Luna piena in Scorpione il giorno 10. È vero che non avete avuto molti transiti amorosi negli ultimi tempi, ma una bella Venere transita in un punto speciale del vostro cielo, nel passionale Ariete, stuzzica il cuore e i sensi, propizia incontri, dipinge a nuovo la camera da letto. Vivete tutti i piaceri che offre la vita, rilassatevi.

Bilancia

Scontri verbali nel lavoro e in famiglia, Mercurio rende nervosi voi e le persone vicine; l'aspetto che forma con Nettuno richiama l'attenzione sulla salute e sulle cure mediche anche per esigenze di altri, ma assicura Giove soddisfacenti risultati. Può succedere che in un agitato giorno di primavera - la stessa agitazione che vive la società - avvenga qualcosa di bello per l'amore e per gli affari. Ecco, come sono questi giorni da oggi in poi, grazie alla Luna fortunata.

Scorpione

Luna passa in Vergine, stimola la vostra intelligenza medianica, l'intuito. Fortissimo Nettuno che rende premonitori i sogni, l'amore deve ritornare ad essere il sogno più dolce e passionale. Un seme, o più semi sono stati gettati, ora aspettate e controllate il terreno. Siamo tutti in attesa della Luna nel vostro segno perché diventerà una spettacolare Luna piena. Nella incantevole cornice di Venere, due cuori si incontrano e si amano.

Sagittario

Con questa Luna in Vergine meglio non insistere nell'ambiente professionale e con persone che servono agli affari e alla carriera. Anche Giove in opposizione vuole cambiare qualcosa nelle vostre collaborazioni e per questa ragione favorisce le nuove intese. Le finanze cominciano a funzionare, Mercurio transita nel punto più alto del vostro oroscopo e rende sempre brillante la vostra parlantina. Soldi, soldi. Non si sente parlare d'altro, non c'è nemmeno la gelosia.

Capricorno

Davvero speciale questa Luna nel campo dei rapporti con il lontano, viaggi e incontri che sicuramente portano bene, siete più a vostro agio e stimati lontano che non nel vostro ambiente, che il nostro oroscopo ha guardato sempre con sospetto. Grazie al Sole in Toro, con cui avete un rapporto speciale anche se non lo sposate sempre diciamo che vi portafortuna. Adesso si unisce alla calma perspicacia di Saturno e al fuoco di Urano, c'è tanta gente che crede in voi.

Acquario

Nonostante un leggero fastidio nella salute, raffreddore e spasimi, siete in forma mentale anche per trattare affari. Non mandate ambasciatori verso qualcuno che non sentite in sintonia, ditelo apertamente quello che avete nei pensieri e nel cuore. La sincerità è una vostra qualità, e talvolta, anche un difetto. Come una sposa di maggio, Venere splende per voi, porta distensione nel matrimonio, ma i coniugi devono ancora chiarire molte cose. Macchinari, cautela.

Pesci

Nessuno vi può fermare, arriverete dove volete arrivare, ma ci sono dei giorni che richiedono una sosta, una pausa di riflessione. Oggi ve lo chiede Luna in Vergine, opposta a Saturno nel vostro segno, bisogna mettere in ordine la famiglia e prepararsi per nuove svolte ormai alle porte. Ricordiamo che la settimana si conclude con Luna piena in Scorpione, sorprendente soprattutto per le persone sole che ancora cercano l'amore. Siete un caldo corpo di passione.