Meteo, “pioverà tantissimo”. Sottocorona e l'ulteriore peggioramento: quanto durerà

Che tempo farà nei prossimi giorni? A fare il punto della situazione è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che fornisce le previsioni meteo giorno per giorno: “Oggi, domenica 4 maggio, al nord gradualmente avremo nel corso della giornata un'intensificazione e un'estensione delle precipitazioni che cominciano a raggiungere i livelli fra il giallo carico, siamo sul 60-70 mm di pioggia previsti di riferimento come quantità, e poi quantità minori interessano il centro e il sud, a parte la Sardegna, che rimane con nuvolosità estesa ma non ci sono piogge. Domani, lunedì 5 maggio, il tempo peggiora ulteriormente, si intensificano queste precipitazioni sia sulle zone di nord-ovest ma soprattutto su quelle centrali e orientali, non solo sulle zone alpine, si scende anche in pianura, il colore rosso indica quantità che possono superare i 100, 120, 140 mm nelle 24 ore, che è già tantissimo. Diciamo più contenute, ma sono comunque significative, le piogge che interessano l'alta Toscana, le zone del centro-sud, specie la zona interna, l'Appennino, il versante tirrenico, qui siamo su valori inferiori però sicuramente le piogge ci sono. Più deboli o del tutto assenti sul resto del sud. Nella giornata di martedì 6 maggio la parte più intensa si calma, si attenua sicuramente il nord-est ancora, valori significativi delle quantità di precipitazioni sulle zone di nord-ovest, sulla Romagna, sulle Marche, però sembra che il tutto vada su un livello più contenuto rispetto a queste prime 48 ore”.

Sottocorona si concentra quindi sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Ancora valori relativamente alti al sud e in qualche caso, non come nei giorni scorsi, ma riescono a risalire pure sulla pianura padana, in una zona più ristretta dove non arrivano le precipitazioni. Tendenza di queste temperature nelle prossime 24 ore in inevitabile diminuzione che prende tutto il nord, parte del centro, arriva questa volta anche al sud in Sardegna, i cali più forti sono al di là dell'arco alpino però anche al nord siamo in qualche caso con cali di una certa consistenza. Sulla penisola balcanica - evidenzia l’esperto - c’è una zona in rosa che indica delle diminuzioni nelle 24 ore fra i 10 e i 12 gradi, 12 gradi in meno da un giorno all'altro si sentono”.