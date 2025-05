Meteo, addio al sapore d'estate e al caldo anomalo. Giuliacci: “Arriva una perturbazione atlantica”

03 maggio 2025 a

a

a

L’alta pressione, di origine africana, ha portato sull’Italia un tempo tipicamente estivo, con cieli sereni, temperature molto più alte delle medie e un sole godibile. Ma come svela il colonnello Mario Giuliacci “questa parentesi ha però le ore contate, perché all'Italia si sta avvicinando una perturbazione che, proveniente dall'Atlantico, causerà un deciso e diffuso peggioramento delle condizioni meteo. Questo significa che già nelle prossime ore, in gran parte del Paese, il cielo tornerà a velarsi di nuvole, che però diventeranno veramente minacciose solo nella giornata di domenica, quanto sull'Italia arriverà il nucleo della perturbazione”.

Sottocorona vede nero: "Peggioramento forte". Dove cambia tutto

Ed ecco in particolare dove colpiranno le piogge, secondo quanto svela l’esperto sul sito meteogiuliacci.it : “La giornata di domenica 4 maggio risulterà in generale nuvolosa in gran parte d'Italia, con le prime piogge che già dal mattino bagneranno le zone alpine e la Sardegna. Ma il vero peggioramento arriverà nel pomeriggio, quando sono attesi rovesci e temporali sparsi su gran parte del Nord - parzialmente risparmiate l'Emilia e la Romagna - e più giù isolati scrosci di pioggia bagneranno anche Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Poi serata il maltempo raggiungerà anche la Sicilia. Con il peggioramento del tempo anche le temperature caleranno, soprattutto nelle regioni settentrionali”. Ritirate fuori gli ombrelli.