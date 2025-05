Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 4 maggio: tutti i segni

Branko 04 maggio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 4 maggio 2025:

Ariete

Colazione da Tiffany. Incredibilmente bella, splendente, Luna primo quarto in Leone, segno amante del lusso e notoriamente affascinato dall’oro. Regalatevi qualcosa di prezioso, adesso avete la disponibilità economica, o forse sarà il vostro amore a ricordarvi con un presente. Lavoratori instancabili, avrete Mercurio positivo tutto il mese, puntate su un nuovo importante successo. Se desiderate veramente qualcosa in affari, dovete solo insistere.

Toro

La buona salute è un dono che le stelle vi hanno prodigato sin dalla nascita, ma ci sono dei giorni che richiedono qualche attenzione in più. Luna infiammata in Leone, Marte ostile appesantisce il corpo. Però il primo quarto di Luna è in ogni caso risolutivo per i rapporti con la famiglia e parenti, anche se non vivono nelle vicinanze. Gli amici illuminano di luce bellissima il cielo di maggio. Il Sole è la base del successo, voglia di partecipare.

Gemelli

Preparatevi per le lunghe notti d’amore, preparate il cuore per nuove emozioni. Nel Leone, segno del cuore, nasce il primo quarto, fase per voi fortunata anche per il denaro, questioni scritte, viaggi. Certo che non è facile, non è comodo, uscire dalla massa per intraprendere nuovi sentieri, ma vi conviene farlo in questa primavera in fiore. La danza del successo e della passione finalmente inizia, è maggio davvero.

Cancro

L’amore non è cosi distante come vuole far intendere Venere in Ariete, basta seguire il tracciato delle Luna e troverete o conserverete affetto e passione, certo però che la gelosia diventa morbosa. Potete consolarvi con ottimi incassi, Luna primo quarto è nel settore dei soldi. Siete all’inizio di un nuovo positivo cammino professionale che sarà ben evidente dal 10 quando Mercurio andrà in Toro. La mente non riesce ancora a distinguere il possibile dall’impossibile.

Leone

Il primo quarto risplende alle 13:53, insieme a Marte e Venere, astri dell’amore. Capacità seduttiva che sboccia come una rosa di maggio raggiunta dai raggi del Sole. Insieme a Giove, astro della fortuna, accende un fuoco creativo che inaugura la parte più bella della primavera e arderà nel cuore tutta l’estate. Fase bene augurante per la famiglia, figli, nipoti. Nuove conoscenze durante i viaggi portano spensieratezza.

Vergine

Ci sono dei periodi dell’anno, nel corso di un mese, che chiedono di mettere un po’da parte le questioni materiali e di rivivere emozioni quasi dimenticate, specie nel matrimonio. Venere è già positiva in Ariete insieme a Mercurio, Sole in Toro è un transito molto promettente per i nuovi innamoramenti. Come se la terra vi tremasse sotto i piedi, ma questo è il solito effetto di Saturno in opposizione, che sollecita chiarimenti nelle collaborazioni. Calma, ce la farete!

Bilancia

Luna cresce in Leone, settore degli incontri. Il primo quarto è addirittura ideale per avviare nuove iniziative, specie se coinvolgono il pubblico, fatto che succede spesso alla Bilancia. Soluzioni nel settore casa-proprietà, questo l’effetto di Giove che stimola anche cambiamenti nel vostro pensiero. Avete finalmente capito, dopo le batoste prese, che il rinnovamento non è solo una parola. Piano però, avrete tutto il tempo per realizzare cose concrete.

Scorpione

Il campo del successo è illuminato dal primo quarto, segnale che sta nascendo qualcosa di nuovo nel vostro ambiente, in voi stessi - quella gente non fa per voi. Quindi, un altro taglio e via. Se non lo fate voi perché vi ha preso la pigrizia, lo farà Luna piena nel vostro segno dal 10. Il mese del Toro è sempre segnato anche da tensioni, professionali e affettive, ma c’è una valle che è sempre verde, Venere. Un incontro nato per caso diventa subito ufficiale.

Sagittario

Altri segnali di ripresa e di successo, proposte e offerte, guadagni che nascono dal nulla. Prezioso Mercurio durante il passaggio dall’Ariete al Toro, per il lavoro, attività professionale, scelte e decisioni immediate, firme di contratti, compravendite. Se abbracciate tutto e tutti con il vostro ottimismo e calore umano, sotto questo primo quarto in Leone nascerà un nuovo fiore. Amore e passione dove voi volete.

Capricorno

Dove non arrivate con la bravura e l’impegno, arriverete con lo charme. Apparite molto affascinanti sotto questa Luna primo quarto in Leone che chiude con amore questa serie di “ponti” ma dall’altra parte è già previsto un passaggio in India… c’è ancora questo Mercurio che continua ad infastidirvi nel lavoro e nella salute e Venere mette il suo zampino, tutto costa fatica ma ci sono speranze che fanno sembrare più leggera la vita.

Acquario

Sembrate dei sognatori e poeti, ma scrutandovi fino in fondo si scopre un fiuto eccezionale per gli affari e anche che siete piuttosto attaccati al denaro. Oggi bisogna prestare attenzione negli investimenti, consigliamo di spostare iniziative importanti a martedì quando la Luna sarà in Vergine. Questo primo quarto in Leone può essere utile per sistemare i rapporti stretti, collaborazioni, amore e matrimonio. Una donna nei pensieri.

Pesci

Le stelle vi offrono il massimo per organizzare l’attività non solo per questo mese, ma anche per l’estate, l’autunno… Sole, Urano, Marte, Saturno, Mercurio, Venere… transiti spettacolari per gli affari. Questo elenco può sembrare noioso e invece è utile perché vogliamo stimolare la vostra intraprendenza, intelligenza, capacità di amore unica. Viaggi di ritorno entro martedì prossimo, poi la Luna cambia.