Prezzi, Casa Bianca contro Amazon: "Atto ostile". La difesa di Bezos: "Solo su low cost"

29 aprile 2025 a

a

a

La Casa Bianca non ci sta, e ha criticato direttamente Amazon per aver scelto di comunicare ai consumatori quanto i dazi del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbiano contribuito al prezzo delle sue merci. "Questo è un atto ostile e politico da parte di Amazon. Perché Amazon non ha fatto questo quando l'amministrazione Biden ha portato l'inflazione al livello più alto degli ultimi 40 anni?", ha dichiarato ai giornalisti la portavoce Karoline Leavitt.

Tesla crolla a Wall Street, l'effetto dazi affossa i titoli hi-tech

In merito alle recenti indiscrezioni circa la presunta intenzione di Amazon di mostrare i costi di importazione all'interno del proprio store negli Stati Uniti, ''il team che gestisce il nostro negozio ultra low cost Amazon Haul ha preso in considerazione l'idea di indicare i costi di importazione su alcuni prodotti. I team discutono continuamente nuove idee. Questa possibilità non è mai stata presa in considerazione per lo store principale di Amazon e non è stata implementata su nessun altro sito Amazon". Lo dichiara un portavoce di Amazon.