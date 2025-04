Re Carlo a cuore aperto con i pazienti oncologici: "Cancro scoraggiante e fa paura"

30 aprile 2025 a

a

a

Il cancro "è scoraggiante e a volte fa paura". A confessarlo è stato re Carlo III, ancora sottoposto a cure anti-tumorali, di fronte a un gruppo di pazienti oncologici in visita a Buckingham Palace. Un messaggio a cuore aperto che il sovrano, partendo dalla sua esperienza, ha voluto diffondere per essere vicino a chi come lui è stato costretto a combattere con l'ospite indesiderato. Sul decorso della malattia, che i medici hanno detto avviato lungo un percorso "positivo", il re non ha proferito parola, pur ribadendo che il cancro gli ha dimostrato che "i momenti più bui della malattia possono essere illuminati da una maggiore compassione". Il sovrano, proprio partendo dalla sua storia, ha aggiunto: "Posso garantire che può anche essere un’esperienza che mette a fuoco il meglio dell’umanità", elogiando la "comunità di cura" di chi aiuta i malati oncologici con competenza e umanità.

"Accanimento, fa schifo": Giulia De Lellis incinta? Aurora Ramazzotti sbotta

William e Kate, intanto, hanno condiviso su Instagram i momenti che hanno vissuto al largo della costa occidentale della Scozia, dove sono andati per un viaggio di due giorni in occasione del loro quattordicesimo anniversario di matrimonio. "È meraviglioso essere di nuovo sull'isola di Mull. Grazie a tutti per il caloroso benvenuto, W & C", hanno scritto a corredo di una serie di immagini. Il principe e la principessa del Galles hanno iniziato il loro viaggio a Tobermory, la location della serie televisiva per bambini Balamory, dove hanno annunciato il finanziamento di due centri comunitari. L'erede di re Carlo e la moglie hanno viaggiato per due giorni incontrando artigiani, agricoltori e residenti e celebrando l'importante traguardo del loro matrimonio.