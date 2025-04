Totti e Tony Effe, duetto al Circo Massimo: cosa fanno a Gualtieri

Carlo Antini 30 aprile 2025 a

a

a

Francesco Totti e Tony Effe palleggiano nel bel mezzo del Circo Massimo di Roma. Tra un tocco e l’altro alla fine il trapper romano tira il pallone proprio sul manifesto del sindaco Roberto Gualtieri, con tanto di fascia tricolore. Dopo la pallonata interviene il Pupone che gli dice: «Attento che non ti fanno fare il concerto». Sulle prime Tony Effe sembra preoccupato, poi sdrammatizza: «E vabbè, ci vediamo il 6 luglio». Un botta e risposta che viene chiuso dall’ex capitano della Roma che chiosa con una promessa: «E io ti aspetto qua». [TESTO-BASE]Tanti i commenti al post, compreso quello di Noemi, anche lei romanista, che ha pubblicato cuori giallorossi, e di Lazza che ha scritto «Tottigol».

Dopo le polemiche sul concerto di Capodanno con l’esclusione del trapper capitolino dalla line-up, questo video pubblicato sui social sembra proprio una frecciatina per nulla velata al primo cittadino. Tony Effe ci scherza su ma sembra avere ancora il dente avvelenato con il Campidoglio. Francesco Totti sdrammatizza e gli consiglia di stare più attento. Poi dà appuntamento a Tony Effe al Circo Massimo. Chissà se il 6 luglio ci sarà anche lui sul palco del concerto. Almeno per un saluto se non qualcosa in più. Evidentemente l’accusa di scrivere testi sessisti scotta ancora al trapper romano che, all’epoca, incassò l’appoggio di tantissimi artisti. Per solidarietà Mahmood e Mara Sattei si autoesclusero dal concerto del 31 dicembre. E Tony Effe fu costretto ad organizzare un concerto di Capodanno alternativo al Palazzo dello Sport dell’Eur che andò sold-out nel giro di poche ore.

Per settimane il dibattito fu incentrato sull’opportunità di «vietare» la partecipazione di Tony Effe. Il problema è che quell’evento era organizzato con il patrocinio comunale che metteva in imbarazzo il Campidoglio. E allora si preferì tagliare la testa al toro, o meglio tagliare Tony Effe dalla scaletta. Ma la toppa fu peggio del buco visto che, per giorni, non fu chiaro se il concerto di Capodanno al Circo Massimo sarebbe stato confermato o meno. E soprattutto non era chiaro chi sarebbe stato disposto a salire su quel palco dopo il polverone che si era sollevato sulla vicenda. Alla fine la line-up della serata fu completata da Premiata Forneria Marconi, Orchestraccia e Earth, Wind & Fire che raccolsero il testimone da Tony Effe, Mara Sattei e Mahmood.

Nelle settimane successive Tony Effe cercò di spiegare le sue posizioni e i suoi testi. Poi la partecipazione al Festival di Sanremo con tanto di vestito elegante, aria da chansonnier e tatuaggi coperti. Il brano che portò sul palco dell’Ariston si intitolava «Damme ’na mano» e ha fatto vedere al pubblico che oltre alla trap c’è di più. Tony Effe ha puntato sulla sincerità e sul dialetto romanesco. Una romanità che adesso torna alla ribalta col video appena pubblicato sui social. Tony Effe ha scomodato la bandiera per eccellenza di Roma e del tifo romanista. E siamo sicuri che le sorprese non finiranno qui. Totti ha promesso la sua presenza al concerto. Ma chissà se, a questo punto, farà capolino lo stesso Gualtieri. Per ricomporre, una volta per tutte, lo strappo di Capodanno.