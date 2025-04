Giulia De Lellis incinta? Aurora Ramazzotti sbotta: "Accanimento, fa schifo"

30 aprile 2025 a

Sui social network non si parla d'altro e Aurora Ramazzotti, forse per solidarietà femminile o forse perché è successo lo stesso anche a lei, sbotta. Le foto scattate da Chi a Giulia De Lellis sembrano confermare un'indiscrezione che girava sul web da tempo: l'influencer e Tony Effe, stando al pancino spuntato, sembrerebbero aspettare un bebè. L'imprenditrice digitale romana non ha confermato nulla, ma certo non ha apprezzato il blitz dei paparazzi e si è sfogata nelle storie del suo account Instagram parlando di notizie "inappropriate e fuori luogo dal momento che non arrivano dai diretti interessati". Un caso, questo, che ha spinto la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti a intervenire. Prima di annunciare insieme al suo compagno Goffredo di essere incinta del piccolo Cesare, infatti, la sua gravidanza venne sbandierata dalle riviste.

Nel lungo messaggio condiviso su Instagram, Ramazzotti si è scagliata contro chi con il gossip "cerca morbosamente di togliere alle donne la possibilità di raccontare la loro storia". "È una mancanza di rispetto, è accanimento e fa schifo", ha scritto. Poi ha proseguito con parole al vetriolo, senza mai citare De Lellis ma riferendosi a quello che le sta accadendo: "Non potete mai sapere il perché del silenzio di una donna. Non riguarda voi in nessun modo e, se pensate di sì, il vostro ego va curato. Dietro questi schermi esistono persone reali con storie che non sempre devono essere condivise, almeno non per soddisfare la vostra curiosità. Perseguitare qualcuno che palesemente non indirizza la cosa per settimane, senza tregua, per me non è solo oltrepassare la linea, la calpesta, la cancella".