Zelensky smette la mimetica per il Papa: il messaggio nascosto nell'abito

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è volato a Roma per i funerali di Papa Francesco. Un'occasione di confronto con i leader europei e il presidente americano Donald Trump. Neanche nello Studio Ovale della Casa Bianca il leader ucraino aveva rinunciato al suo consueto look, magliette militari e tute mimetiche. Lo ha fatto per le esequie del Santo padre in una scelta che, oltre al rispetto della celebrazione, potrebbe avere anche un ulteriore significato simbolico.

Zelensky sabato 26 aprile a Roma ha indossato un abito di una casa di moda ucraina. Si tratta di TM Viktoranisimov, ha affermato Oleksandr Sokolovsky, presidente dell'Associazione panucraina dei datori di lavoro dell'industria leggera, proprietario del gruppo commerciale e industriale "Textile-Contact". Per l'imprenditore è una precisa mossa di comunicazione: "Penso che sia un'ottima idea: iniziare ad allontanarsi dall'immagine consueta, ma non radicalmente, perché la guerra continua. In abito e camicia molto sobri ma eleganti, cuciti dal famoso stilista ucraino Viktor Anisimov, mio ​​amico e partecipante abituale della Settimana della Moda ucraina", ha scritto Sokolovsky sulla sua pagina Facebook.