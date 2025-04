Meteo, “situazione tipicamente estiva”. Sottocorona e la particolare instabilità in arrivo

22 aprile 2025 a

Le festività pasquali sono in archivio, ma si avvicinano altri giorni di festa. Che tempo farà prossimamente? A rispondere è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che fa prima di tutto un quadro generale del meteo: “C'è una parte di tempo assolutamente tranquillo e una parte invece meno. Sicuramente quello che avverrà nei prossimi giorni non dipende dalle nuvole che arrivano da ovest, ma è una situazione tipicamente ‘estiva’, vale a dire i fenomeni, quello che si forma, le piogge che ci potranno essere, sono sicuramente soltanto nel pomeriggio e soltanto sulle zone interne ed è la tipica situazione, il tipico meccanismo estivo. Questo non significa che avremo le temperature estive ovviamente, ma il meccanismo, la sequenza degli eventi è quella”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, martedì 22 aprile, ci dice che questa mattina non succede molto. Nel pomeriggio cosa succede? Su tutte le zone alpine, sull'Appennino, da nord fino al centro, non al sud per la giornata di oggi, ci sono queste piccole macchie che indicano quantità di precipitazione significativa o anche forte, però sono piccole zone isolate, non c'è una zona, una regione, metà di una regione con questi fenomeni intensi, sono punto per punto e soprattutto sulle zone interne. Abbiamo visto che adesso di nuvole ce ne sono poche, quindi queste si formano nel pomeriggio. Giornata di domani, mercoledì 23 aprile, questa instabilità pomeridiana, è il suo nome, si estende di più e quindi a prendere il nord non solo sulle zone dove ci sono i rilievi, che sono quelli che più facilmente innescano questi motivi, ma anche sulle zone di pianura. Poi al centro i fenomeni ancora ci sono, qualcuno si affaccia anche al sud, in parte in Sicilia, in parte in Puglia, in Basilicata, quindi è una situazione che si estende un po' a tutte le regioni. Poi in realtà nella giornata di giovedì 24 aprile si mantiene questa situazione, ma in qualche modo è come se si spengesse un po', si attenua. E infatti troviamo dei fenomeni anche al sud, molto deboli anche sulle isole maggiori, qualcuno ce n'è anche localmente consistente, soprattutto sulle zone di nord-est, ma nel complesso le zone del centro, il nord-ovest, escono da questo ciclo e quindi da questo meccanismo dei fenomeni del pomeriggio e quindi hanno giornate in qualche caso più aperte, un pochino grigie, forse qualche anche debole pioviggine, sulle zone del centro piccole quantità, però è un tipo di tempo diverso”.

Infine Sottocorona approfondisce la questione delle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Si va facilmente e abbondantemente anche sopra i 20 gradi, 22, 23, 24, questo perché appunto anche qui c'è il meccanismo degli orari, la temperatura massima si verifica intorno alle 14, quindi fa tempo a salire la temperatura prima che si formino quelle nuvole. Però, guardando la tendenza nella giornata di domani delle massime, abbiamo delle diminuzioni, questo perché poi è vero che oggi le temperature massime si raggiungono prima che si formino le nuvole e le piogge sulle zone interne, però poi nel pomeriggio ci sono, quindi questo interviene a far scendere le temperature massime. Non parliamo di freddo, sia ben chiaro, perché al massimo sono 3-4 gradi di meno. Se oggi ce ne sono 24 e domani ce ne sono 20, capite che di freddo non si può assolutamente parlare”.