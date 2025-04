Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 22 aprile: tutti i segni

Branko 22 aprile 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 22 aprile 2025

Ariete

Pasqua è passata ma il vostro cielo è sempre in festa, Mercurio inizia oggi una nuova campagna promozionale per la vostra attività, ottimamente sostenuto da pianeti che sostengono la corsa al successo, Marte e Giove. Luna presiede il settore degli incontri e dei viaggi, non preoccupatevi se sentite della freddezza intorno, è l’effetto dell’ultimo quarto che si forma in Acquario. La mente ha bisogno di esperienze nuove, il cuore di amore.

Toro

Non è primaverile questa Luna che cala in Acquario, voi proprio non la potete gradire, selezionate le cose da fare e che siano davvero importanti, rischiare sarebbe sbagliato. È un blackout momentaneo, aria diversa già domani, oggi sono importanti le questioni di famiglia. Non c’è niente da cui dovreste liberarvi, le stelle sono in aspetto armonioso e Venere prima di tutte. Salute: gambe, circolazione, respirazione.

Gemelli

Tra i segni favoriti, in questo giorno di Luna ultimo quarto in Acquario, specie per quanto riguarda l’attività professionale, le finanze, i viaggi. Importanti contatti con il lontano, uomini di legge. Un colpo di fortuna è possibile. Mercurio, vostro pianeta, vi aiuta a creare quella magia che talvolta manca in amore. Sole vi illumina d’immenso, l’amore ha un tocco di mistero. I figli adulti vi renderanno nonni.

Cancro

Luna cambia in un segno che incide sulla vostra metamorfosi, un processo che richiede riflessione e cautela nelle parole. Lascerete una buona impressione. Non c’è la tensione e il nervoso, concluderete la settimana con una Luna viaggiatrice. Un tempo eravate ossessionati dall’amore, oggi non più. Come si cambia, canta Fiorella Mannoia. Le inefficienti esperienze delle persone con cui lavorate, dovrebbero farvi aprire gli occhi.

Leone

Questa è la Luna più fredda della vostra calda primavera, stagione che resta però bellissima per il vostro amore però, se si presenta una nuova storia sotto l’ultimo quarto, meglio lasciar perdere, non è questa la fase giusta per trovare amore vero. Erosi persino i rapporti di vecchia data meglio riusciti, nel matrimonio si discute e non per cose da poco. In nessun caso dovete iniziare i litigi a causa di soldi.

Vergine

A voi la Luna ultimo quarto in Acquario aggiunge forza e grinta in tutte le questioni che possono favorire la carriera. Parlate quindi, non lasciate nulla in sospeso, domenica ci sarà Luna nuova che vi darà questa libertà. Il piccolo Einstein che si nasconde in ogni nativo Vergine, torna a farsi sentire, come succede sempre in primavera. Venere spera che anche il cuore possa vivere un risveglio, dipende solo da voi se l’amore è poco o tanto.

Bilancia

Dopo Pasqua è subito fortuna, propiziata dalla Luna in Acquario in sintonia perfetta con Giove, amicizie e amore, nuove felici occasioni, stimolate anche dal sanguigno Marte in Leone. La sorpresa emozionante di questi giorni saranno i nuovi incontri, che vi possono arricchire spiritualmente e materialmente. Il problema, per così dire, diventa Mercurio in Ariete, ma voi avete facoltà di scelta, sarete voi a decidere, ma sbrigatevi però.

Scorpione

Oggi meglio non correre rischi nel lavoro e con i soldi, Luna diventa ultimo quarto in Acquario, pericolosa già di per sé, figuriamoci come può essere affidabile in compagnia di Plutone e Marte. Stressante per la salute. Forse si tratta di disturbi stagionali, clima variabile, seguite le vie respiratorie, gola, corde vocali. Viaggi non sono ostacolati, Mercurio propizia incontri che restano. Potete sentirvi stranieri in patria, non nel mondo.

Sagittario

Accettate un’offerta, una possibilità di cambiamento, anche se non soddisfa subito le vostre aspettative. Siete favoriti per il successo, protetti da Mercurio e da Luna ultimo quarto in Acquario, segno che protegge tutte le vostre carte. Firme, trattative, compromessi, acquisti, vendite… Insomma un giorno da grandi business. È il momento di espansione, che non deve però togliere tempo alla famiglia e all’amore. Venere vi confonde, insinua strani pensieri in amore.

Capricorno

Immediato recupero nelle finanze. Con l’odierna Luna che cambia fase nel campo del patrimonio, inizia un crescendo per la vostra attività e affari. Ricordate sempre che Urano e Giove favoriscono imprese con l’estero, lo scriviamo a beneficio di tanti imprenditori che ci seguono sulle colonne de il Tempo. È richiesto tempo, pazienza, metodo. Prendete energia dalla natura, dalla terra, dagli alberi, dal mare, dalle rose… Esprimete tutta la passione che tenete nel cuore.

Acquario

Le iniziative di lavoro avviate sotto la Luna ultimo quarto sono coronate dal successo oppure sono in partenza “bolle di sapone”. Ma noi siamo ottimisti perché le attività che richiedono intelligenza e senso degli affari possono funzionare. È la vostra vita, un susseguirsi di sorprese e contraddizioni. Quando cercate l’amore arrivano prima i soldi; inseguite il successo ma trovate l’amore… In ogni caso l’amore è sempre favorito da Venere e Giove.

Pesci

L’energia del Sole in Toro arriva al momento giusto, sarete in grado di proseguire con successo la vostra attività lavorativa, i guadagni - la sfera economica nel suo complesso - ricevono stimoli positivi. Solo Luna calante nel segno che vi precede può essere responsabile di un mancato scatto mentale, che deve invece essere presente sempre. Amore: inventate una nuova strategia di passione, il ragno tesse la rete.