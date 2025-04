Meteo, Giuliacci annuncia i "cicloni atlantici". Le previsioni fino al 25 aprile

21 aprile 2025 a

Quali novità sul fronte del meteo per martedì 22 aprile e i giorni seguenti, fino al weekend che segue il 25 aprile? A fornire le previsioni del tempo aggiornate è il colonnello Mario Giuliacci il quale spiega che martedì 22 aprile un "ciclone atlantico in relativa perturbazione" è atteso sull'Italia. Avremo piogge deboli o tuttalpiù moderate "al centro-nord tranne in Piemonte e Romagna", spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Tempo bello e soleggiato, con temperature in rialzo, al Sud.

Il copione meteo non cambia mercoledì con piogge "quasi ovunque" anche se "non forti", spiega Giuliacci. Giovedì 24 aprile sono attese precipitazioni su Triveneto, Marche, Abruzzo, Molise e al sud. Un altro "ciclone atlantico in relativa perturbazione tra il 26 e il 28 di aprile" porterà "piogge dapprima al centro nord e poi al centro sud", afferma ancora Giuliacci. Temperature in calo tra il 22 e il 25 aprile, in ripresa tra il 26 e il 28. In ogni caso, parliamo di valori gradevoli per il periodo.