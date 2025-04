Fedez pizzicato con una donna con il caschetto nero: il video che infiamma il gossip

18 aprile 2025 a

Baci appassionati e abbracci lunghi. Fedez è stato pizzicato tra le braccia di una nuova, misteriosa donna con il caschetto nero ed è tornato così a infiammare il gossip. A pubblicare il video, che ritrae il rapper molto vicino a una figura femminile di cui non si sa ancora nulla, è il settimanale Chi. Come si vede nel filmato registrato in discoteca, i due ballano molto vicini e si scambiano tenerezze.

A causa delle luci soffuse e dell'ambiente scuro, è difficile risalire all'identità della ragazza. “Caschetto nero, abito lungo rosso e baci interminabili”: così Chi commenta le immagini, che già sono state fatte rimbalzare sui social network. La clip risalirebbe al weekend passato, trascorso da Fedez tra il Twiga e il Jimmy’s. Secondo le indiscrezioni riportate da Chi, il rapper avrebbe conosciuto la ragazza proprio nel secondo locale.