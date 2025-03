Corona va all'assalto di Fedez: “Ti ho sempre utilizzato. Senza di me…”

Alice Antico 31 marzo 2025 a

Fabrizio Corona ha celebrato il suo 51esimo compleanno, alla mezzanotte dello scorso 29 marzo, con una serata che non è passata inosservata. Poco prima della mezzanotte, e di festeggiare il compleanno al “Qi Clubbing” di Erbusco, l’ex paparazzo ha pubblicato sul suo canale YouTube una nuova puntata di “Falsissimo”, intitolata “Quasi Amici”, e dedicata nuovamente a Fedez. Un episodio ricco di rivelazioni e accuse che ha ovviamente attirato subito l’attenzione del pubblico. “Io non mi sono fatto utilizzare da Fedez, ma ho sempre utilizzato Fedez”, esordisce con fermezza nella nuova puntata. “Dopo la separazione Fedez mi chiama perché aveva bisogno di qualcuno che lo coprisse dal punto di vista mediatico, come Luca Lucci lo copriva nei locali”, ha proseguito.

Corona spiega che in quel periodo scriveva notizie sul suo giornale che Fedez correggeva prima della pubblicazione: “Allora escono le prime notizie, e io le scrivo sul mio giornale, lui me le corregge, io le pubblico. Tutte per andare contro la madre dei suoi figli”, rivela mostrando delle chat tra lui e il rapper. Ma le accuse non finiscono qui. Corona aggiunge un dettaglio scottante riguardo una voce che ha fatto molto discutere: “La storia del rapporto tra Tony Effe e Chiara (Ferragni, ndr) sapete chi l’ha messa in giro? Federico. Chi rideva? Lui. Chi era contento? Lui. Chi guadagnava? Io”.

Tuttavia, secondo Corona, Fedez gli avrebbe chiesto ripetutamente di attribuire quelle notizie a fonti esterne: “Ma lui mi chiede continuamente di dire che le notizie le ho prese da un’altra parte”. Corona conclude il suo intervento con un attacco diretto al rapper, accusandolo di voler riscrivere la narrazione del loro rapporto: “Grazie a me che ho fatto il cattivo ti sei ripulito l’immagine, grazie a me hai quasi vinto Sanremo, e adesso senti il bisogno narcisista di fare una contronarrazione nei miei confronti?”, conclude il giornalista. Accuse forti nei confronti di Fedez, che aveva quasi potuto tirare un sospiro di sollievo negli ultimi tempi in quanto a rumors e accuse. Cosa succederà? Il cantante deciderà di mettersi contro l’ex paparazzo? Fedez risponderà a tono alle gravi accuse ricevute da Corona? Staremo a vedere.