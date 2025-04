Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati? Storia al capolinea: gli spifferi

Alice Antico 13 aprile 2025 a

Il gossip milanese parla chiaro: tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sarebbe già calato il sipario. La notizia, non ancora confermata, rimbalza da più fonti vicine all’imprenditore, che sembrano addirittura brindare alla presunta rottura. A far esplodere il caso è stato un messaggio WhatsApp ricevuto nel bel mezzo della finale di "The Voice Senior": "I suoi amici più stretti continuano a scrivermi che si sia lasciato con Chiara Ferragni. Ed esultano pure! O sono tutti pazzi oppure è proprio vero... Cominciano a diventare troppi perché non sia successo nulla". Queste le parole di un amico di lui, definito "una fonte attendibile della Milano 'che sa'”.

Eppure, solo poche settimane fa i segnali andavano in tutt’altra direzione: a Febbraio il settimanale "Chi" aveva paparazzato la coppia tra coccole e tenerezze, descrivendoli "più innamorati che mai". Ma non è tutto perché a Marzo, Tronchetti Provera ha partecipato alla festa per i quattro anni di Vittoria, la figlia di Chiara e Fedez. Ora, però, le cose sarebbero cambiate. Secondo più fonti vicine a Giovanni, lui e Chiara non si parlerebbero neanche. E il dettaglio più clamoroso è l'entusiasmo con cui gli amici dell’imprenditore starebbero commentando la presunta separazione. Si parla di vera e propria festa, con tanto di ironia: "Cecilia Pirelli, madre del rampollo, sarebbe già pronta a sbocciare champagne, a bandire una loculliana festa per la fine di questa di relazione, da lei vista sin dall'inizio come una sorta di piaga d’Egitto". La situazione legale dell'influencer – rinviata a giudizio per truffa aggravata – e le difficoltà aziendali recenti potrebbero aver contribuito ad allontanare definitivamente i due mondi. In fondo, per la famiglia Tronchetti Provera, l’immagine è questione di blasone.

Intanto Fedez si sta rifacendo la sua vita e sembra non pensare troppo alla sua ex moglie: il settimanale "Chi" ha riportato di recente delle immagini di lui che cammina con la cantante Clara, anche se Gabriele Parpiglia ha smorzato subito gli entusiasmi: Clara si troverebbe in Giappone, come dimostrerebbe un suo recente post su Instagram. Quindi, lo scatto potrebbe essere vecchio o si potrebbe trattare di una strategia. Anche perché non è la prima volta che si vocifera di un legame tra i due, anche se è più probabile che si tratti di un progetto musicale condiviso, magari il prossimo tormentone estivo.