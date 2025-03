Meghan Markle, stoccata di Caprarica: "Imita Ferragni, bastava un Fedez qualasiasi"

26 marzo 2025 a

a

a

La trasformazione di Meghan Markle da duchessa a influencer non ha convinto Antonio Caprarica. "Non ho capito perché doveva andare a sposarsi un duca reale se poi l'obiettivo era quello di imitare la Ferragni": è stata la stoccata pronunciata in diretta e in collegamento con lo studio di Pomeriggio Cinque. "Tanto valeva che si prendesse un Fedez qualsiasi, scusami", ha continuato il giornalista. Al centro del dibattito intavolato da Myrta Merlino ci è finito il ritorno della moglie del principe Harry sotto ai riflettori e sui social, dove ha iniziato a condividere suoi scatti e foto con i figli. Proprio come l'influencer più seguita d'Italia che, solo ora e con un divorzio in atto, ha scelto una linea di maggiore privacy.

"Vado a Mosca da sportivo ma se mi chiedono di rinunciare...". Totti e il viaggio in Russia

"Per carità, io ho il massimo rispetto per tutti quelli che si guadagnano da vivere in un modo o nell'altro", ha chiarito l'ospite del talk-show. "Questi sono i suoi talenti e fa bene a sfruttarli. La nota che francamente è difficile da mandare giù è quell'utilizzo dei bambini", ha aggiunto. Il riferimento è al fatto che recentemente Meghan ha condiviso con i suoi follower una foto con i figli Archie e Lilibet che li ritrae di spalle e in armonia mentre trascorrono del tempo insieme all'aperto.