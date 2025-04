Chiara Ferragni, non è finita con Tronchetti Provera: come li hanno beccati

Alice Antico 19 aprile 2025 a

Mentre Fedez è impegnato a 'dissare' la ex moglie nelle sue nuove canzoni, come dimostra il video spoiler da lui stesso postato sui social in questi giorni, Chiara Ferragni il suo ex matrimonio sembra ufficialmente essere acqua passata. Dopo giorni di rumors e supposizioni, infatti, la Ferragni e l'imprenditore Giovanni Tronchetti Provera con cui si sta frequentando, sono stati nuovamente avvistati assieme per le strade di Milano. Secondo quanto riportato dal settimanale "Oggi", l’imprenditore si sarebbe presentato sotto casa dell’influencer a bordo del suo scooter. Prima di salire in sella per un giro in città, i due si sarebbero concessi una passeggiata nella zona di CityLife, accompagnati dalla fedele cagnolina di Chiara, Paloma.

L’uscita pubblica dei due sembra confermare che la parentesi di distacco che li aveva visti protagonisti è ormai superata. Nei giorni precedenti, in effetti, molti avevano notato l’assenza di momenti condivisi fra i due: Ferragni aveva passato il weekend con i figli e la sorella in campagna, nel bergamasco, mentre Tronchetti era stato avvistato a Portofino con i suoi bambini. Ciononostante, pare che entrambi siano rimasti in contatto, nel tentativo di riavvicinarsi. Poi, le recenti immagini pubblicate da "Chi" : Chiara e Giovanni appaiono sorridenti e in sintonia durante un pranzo in famiglia a Milano, segno che qualcosa si è rimesso in moto. Nulla lascia più spazio all'interpretazione, dunque. Anche perché la loro relazione, anche se mai ufficializzata sui social né raccontata apertamente, è da tempo al centro dell’attenzione. Ecco perché, pur mantenendo un profilo basso, i due non si nascondano più dalle paparazzate. Che la coppia abbia trovato ufficialmente un equilibrio tra la riservatezza di lui e il bisogno di condivisione di lei? Staremo a vedere.