Usa, Calenda non distorce la realtà: “Con Trump Meloni non poteva far meglio”

Il leader di Azione Carlo Calenda intervistato da Il Foglio ribadisce il suo giudizio positivo sull'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'inquilino della Casa Bianca: "Di meglio - sottolinea - con Donald Trump non si poteva fare”. "Era in partenza un incontro difficilissimo, non solo perché Trump è completamente imprevedibile, ma perché c'erano due questioni fondamentali su cui tenere il punto, impedire che l'Italia rompesse il fronte europeo sui dazi e non mollare l'Ucraina. Su entrambe le questioni Meloni ha tenuto una linea dritta”, ha detto l’ex ministro.

Tutti esaltano il risultato di Meloni negli Usa. Ma per la sinistra il dialogo con Trump è un fallimento

E, ancora, "se fossi stato il Presidente del Consiglio sarei andato alla Casa Bianca come ha fatto lei". In merito all'opposizione secondo cui la premier non ha ottenuto nulla, "e cosa avrebbe dovuto ottenere? - replica Calenda -. L'impegno di massima a trattare con l'Europa non è chissà che, ma si trattava di limitare i danni", provando a portare poco alla volta Washington a un tavolo negoziale, spiega. "Il Pd - osserva ancora il leader di Azione - ha una linea politica, quella del M5s e Avs, che non lo riporterà mai più al governo”.