Otto e mezzo, Monti gela Gruber su Meloni: "Un successo per l'Italia"

Un successo politico per Giorgia Meloni e per il Paese. Mario Monti commenta così l'incontro tra la premier e il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca nello studio di Lilli Gruber, su La7. "Credo che sia stato un successo dal punto di vista politico sia per la Presidente del Consiglio sia, mi spingo a dire, per l'Italia - afferma l'ex premier e senatore a vita - Giorgia Meloni ha avuto l'abilità di schivare la patata bollente dei dazi. Opportunamente non ne ha trattato concretamente a quanto risulta e così da una parte non si è invischiata in una materia sulla quale non ha alcun potere, e dall'altra ha dimostrato in Europa, dove ci sono ancora molti scetticismi nei suoi confronti, che non era lì per togliere potere alla Commissione Europea".

Insomma, a sentire il Professore che non è certo un meloniano, alla Casa Bianca si è visto un capolavoro diplomatico della premier. "Come italiano sono soddisfatto del posizionamento che la Presidente del Consiglio, su molte idee della quale non concordo assolutamente, ha dato in questo momento all'Italia. Cioè uno Stato membro dell'Unione Europea che cerca di far riconoscere al Presidente degli Stati Uniti che l'Ue esiste - argomenta Monti - Io spero che poi nel colloquio chiuso alla stampa gli abbia anche detto che l'Unione Europea non è nata per fregare gli Stati Uniti": Non solo. Meloni "contemporaneamente trova una collocazione appropriata in Europa", afferma l'ex premier che ha solo parole di approvazione per Meloni.