Washington, Meloni incontra Musk: "Bello vederti" "Un piacere". Il video

18 aprile 2025

Un clima propizio e una mission che da "impossible" è diventata "possible". La premier Meloni è atterrata a Washington con una valigia piena di determinazione e dossier studiati con accuratezza ed è tornata a Roma con un ottimo risultato tra le mani. Donald Trump ha accettato di venire nella Capitale e di incontrare presto il resto d'Europa. Definendo Meloni una "great person", il tycoon l'ha accolta come si fa con i partner ai quali si riserva un buon trattamento e con i quali ci si interfaccia con stima e rispetto. In quell'occasione, la presidente del Consiglio ha incontrato anche Elon Musk. "Come stai?", gli ha chiesto stringendogli la mano. "È bello vederti", ha risposto il proprietario di SpaceX. E la premier, salutandolo, ha replicato: "È un piacere". Uno scambio, questo, che è stato ripreso da una breve clip che Meloni stessa ha lanciato sui social network. Con tanto di commento: "Contenta di rivedere a Washington il mio amico Elon Musk".