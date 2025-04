Meteo, “maltempo critico”. La data cruciale: Sottocorona prevede piogge intensissime

14 aprile 2025 a

Che tempo farà nei prossimi giorni? A rispondere al quesito è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che presenta il quadro generale del meteo nel suo appuntamento prima di Omnibus: “Molte nuvole sul Mediterraneo centrale, quelle più intense in realtà al momento non sono sull'Italia, ma siamo in una zona di bassa pressione e quindi di maltempo”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno nello specifico: “La previsione per la giornata di oggi, lunedì 14 aprile, per quello che riguarda le piogge evidenzia che sono poche al sud e questa è una situazione che si manterrà, perché il flusso, quello che poi è perturbato, che porta le piogge, interessa soprattutto nord e centro. Oggi il nord-est con fenomeni intensi, l'Appennino settentrionale, la Toscana, il nord-ovest, la Sardegna, meno al centro dove qualche pioggia comunque c'è e sicuramente nuvole, ma piogge ben poche al sud. Nella giornata di domani, martedì 15 aprile, c’è una intensificazione dei fenomeni sulle zone di nord-est, sulla Toscana, i fenomeni sono molto intensi, siamo su valori elevatissimi 80, 90, 100 millimetri nel giro delle 24 ore. Qualcosa anche sulle zone di nord-ovest, Valle d'Aosta, Piemonte settentrionale, ovviamente parliamo delle Alpi quindi magari nevica, ma date le temperature non a basse quote. Qualche precipitazione anche sull'Appennino meridionale. Arriviamo alla giornata di mercoledì 16 aprile in cui c'è un'altra ondata in qualche modo che arriva di nuovo da ovest, sud-ovest e prende le zone di nord-ovest con fenomeni intensissimi, questo è un maltempo sicuramente critico di quelli da allerta forte e poi prende tutta la Toscana, la Corsica, la Sardegna. Meno sul nord-est, ma sono vicine le piogge sulle zone del centro e sempre poche precipitazioni per quello che riguarda il sud”.

Sottocorona si proietta poi alle previsioni per il lunedì di Pasquetta: “La prima ipotesi per Pasquetta è di poche piogge sul nord-est, nord-ovest, sulle zone centrali maltempo forte, qualcosa arriva anche al sud”. Il tutto si conclude col focus sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Sempre molto elevate al sud, si va addirittura al colore rosso con lo Scirocco, insomma non c'è limite alle temperature, si fa per dire, che si possano raggiungere. Decisamente più contenute al nord. La tendenza nelle prossime 24 ore è di un aumento al nord, questo vale anche per le minime, diminuzione al sud dove cominciano ad arrivare le piogge”.