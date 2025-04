Meteo, Giuliacci mette in guardia: "Piogge intense", dove colpisce il maltempo

13 aprile 2025 a

Ci siamo, la perturbazione che si è si allungata sull'Italia inizia a far sentire i suoi effetti nella settimana che culmina con la Pasqua. A fornire le previsioni meteo di lunedì 14 aprile è il colonnello Mario Giuliacci che parla di "maltempo" e invita a porre attenzione ai forti venti di Scirocco che soffiano sul Paese, ma che "saranno piovosi solo al centro nord, quindi non pioverà al sud". Insomma, un'Italia divisa dalle precipitazioni con piogge sulle regioni centro-settentrionali, che potranno essere di forte intensità su Friuli e Liguria.

Il maltempo rovina aprile. Sottocorona: “Quantità elevate di pioggia”, dove colpiscono