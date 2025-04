Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 14 aprile: tutti i segni

Branko 14 aprile 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 14 aprile 2025.

Ariete

Felice ritorno, buona partenza! Gli aspetti astrali della settimana di Pasqua indicano l'inizio di un periodo di grande successo lungo una nuova strada. Intanto, passata la Luna negativa (come sta una donna vicina?) lunedì vi accoglie con Luna in Scorpione, transito che simboleggia rinnovamento, mercoledì ritorna nel segno Mercurio, venerdì Marte torna in Leone, sabato 19 si conclude il vostro mese. Avete vissuto un'esperienza indelebile, e non siete che all'inizio, auguri!

Toro

La settimana pasquale inizia con una Luna che indaga sul presente e sulle cose del recente passato, le stelle sono in piena attività anche durante le feste che iniziano con l'arrivo del Sole in Toro sabato 19 alle ore 19:57. Il giorno prima Marte riprende il faticoso transito in Leone, esperienza che avete già conosciuto alla fine del 2024, questa volta però potete contare su Venere e Saturno positivi. Abbiate un rapporto più sereno con voi stessi, nella salute crampi allo stomaco, ventre.

Gemelli

Novità astrali per tutti i segni, voi sarete gratificati dal ritorno di Mercurio in Ariete e Marte nuovamente in Leone, due aspetti splendidi che formano con Giove un trio vincente. Per il lavoro, affari, le questioni pratiche della famiglia e del rapporto di coppia. Pasqua è un punto di partenza, lasciate senza rimpianto il vecchio che non interessa più, potrebbe accadere anche in amore - Saturno non guarda né a destra né a sinistra. Venere tocca gli arti inferiori, ma ispira romantici pensieri.

Cancro

Lui è qui, lei va lì. Ci sarà un momento di distanza tra marito e moglie, adesso che Mercurio ritorna in Ariete, che non significa mancanza di affetto ma avete semplicemente bisogno di riflettere ognuno per conto suo. Oggi e domani avrete una gran Luna proprio per l'amore, passionali anche i nuovi incontri, testimonianza di un vero sentimento che qualcuno dice di provare per voi. Dovreste fare anche qualcosa di clamoroso nella vostra attività e affari, alzate la voce.

Leone

Luna in Scorpione crea qualche problema nella salute, agitata per la famiglia e per i figli. Siete scontenti e un po' giù anche nel lavoro. Sotto il vostro reale aspetto ci sono le stesse passioni, stessi conflitti, che agitano tutti gli uomini e tutte le donne, anche di altri segni. La fortuna è rappresentata da Giove e da Mercurio, sarà ancora più efficace dal 16, quando rientra in Ariete, ma l'evento più importante è il ritorno di Marte in Leone, venerdì. Musica, letture, film.

Vergine

Vicino o lontano, ovunque troverete possibilità di successo in questa settimana di Pasqua che fa ritornare amico il vostro Mercurio, di ritorno in Ariete. Luna positiva in Scorpione accentua la voglia di cambiamento che tanti di voi sentono come irrinunciabile, interessa la sfera professionale o domestica è formidabile per convincere gli altri della bontà delle vostre imprese, avrete in mano un appalto. Sabato un respiro di libertà, inizia il mese del Toro.

Bilancia

Prima di Pasqua le stelle vi faranno un regalo, venerdì Marte, che tanti problemi aveva creato durante il transito in Cancro, ritorna nell'amato Leone. Risveglio di primavera, risveglio di amore, atteso soprattutto da persone sole. Venere, la vostra fortuna, sarà importante per l'attività e le finanze, sostituisce in un certo senso Mercurio che ritorna in Ariete… Insomma anche voi vi dovete preparare per una settimana di grandi movimenti, è normale un po' di panico.

Scorpione

Questa Luna nel segno è viaggiatrice, decidetevi e programmate anche all'ultimo momento una vacanza soprattutto se cercate l'amore. Le occasioni più eccitanti e ghiotte si trovano lontano, meglio se in posti di mare, terre che abbiano il vostro stesso segno. Egitto per esempio, i vostri antenati zodiacali vissero sulle rive del Nilo, fiume di Nettuno. È il pianeta che adesso imprime una profonda metamorfosi alla vostra vita. Cambiate in qualcosa, partendo dal lavoro.

Sagittario

Incassate un rimprovero di Venere, per quanto riguarda la vostra presenza in famiglia e nelle situazioni che riguardano anche altri componenti, pure parenti che non vivono nella vostra stessa casa. Il momento che viviamo condiziona il vostro lavoro e le vostre imprese, ma con Mercurio nuovamente in Ariete e Marte in Leone, ritornerete tra i primi. Mercoledì, Luna nel vostro segno, saluta Mercurio che se ne va e vi lascia uno strano amore.

Capricorno

Tutti abbiamo la sensazione che questa Pasqua 2025 non sarà quella di sempre, è un pensiero che è nato già all'inizio dell'anno e poi ha trovato conferma negli avvenimenti accaduti. La vostra settimana è bella comunque perché si conclude con il Sole nel caro segno del Toro, prima però sarete liberi dalla aggressiva pressione di Marte, insieme a Venere vi farà avere una sorpresa nell'uovo di cioccolato.

Acquario

Eliminate qualche appuntamento tra oggi e domani, Luna nello Scorpione è severa e chiama verso la famiglia, casa. Dormite male e siete stanchi, conservate le energie fisiche perché in settimana avvengono due passaggi astrali non a vostro favore, Marte in Leone, il 18, Sole in Toro sabato 19. Ritorna così la congiunzione con Urano, dovete essere pronti ad accogliere le novità domestiche e personali, nella vostra vita intima qualcosa bolle, vuole uscire allo scoperto.

Pesci

Tre cambiamenti importanti nel corso della settimana e tutti a vostro favore. Iniziamo oggi con Luna in Scorpione che illumina Venere nel vostro segno, stella dell'amore e della fortuna. Passionali le nuove storie, talmente focose che si arriva subito al dunque. Mercoledì rientra Mercurio in Ariete, seguito da Marte in Leone, domenica invece il Sole entra in Toro e illumina anche voi. Le nostre previsioni sono assolutamente positive, ma dovete essere presenti ovunque.