Cruciani travolge il kit Ue: "Peggio di Franceschini", il video fa ridere il mondo

Il kit di sopravvivenza dell'Unione europea fa ridere il mondo. Il video con cui la commissaria europea alla gestione della crisi Hadja Lahbib ha mostrato cosa portare nella borsetta per sopravvivere in una crisi per almeno 72 ore - dai blackout a un'emergenza di qualsiasi tipo - ossia documenti di identità conservati in una custodia impermeabile, acqua, una torcia, un coltellino svizzero e perfino un mazzo di carte per passare il tempo e mantenere la lucidità. A provocare le ironie a livello globale è la surreale leggerezza del video che sembra uan sorta di "unboxing" dell'emergenza... Se ne parla nel corso di Quarta Repubblica, su Rete4, e in particolare a Un tavolo per due con il conduttore Nicola Porro e Giuseppe Cruciani.

Kit di Bruxelles, tutti pronti per l'Apocalisse che verrà

"Nessun amico che le consiglia di dire: guarda, forse stiamo a fare una ca**ata? Una roba ridicola che farà ridere tutto il mondo", commenta il conduttore de La Zanzara, su Radio 24. Lahbib è pure "Peggio di Franceschini"; attacca Cruciani sulle ultime iniziative del dem come la proposta di dare il cognome della madre ai nascituri. Tra l'altro c'è "un errore fondamentale", fa notare il giornalista, "la Svizzera è fuori dell'Unione Europea e questa consiglia di prendere un coltellino svizzero... Ma di cosa stiamo parlando? Il kit di sopravvivenza? Chi paga questa comunicazione? Chi la paga questa qua per fare queste stron**te? Noi. Poi uno dice che se la prende con l'Unione Europea...", tuona Cruciani. "Noi non sapevamo neanche" che la commissaria europea al rischio "esistesse", ora ce ne siamo accorti ma "nessuno che che le abbia detto: dice, scusa, forse stiamo facendo una min***ata colossale e ci arriverà addosso della me**a".