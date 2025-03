La tiktoker di Roccaraso (nuova “carta” di Conte) si allea con Boccia

Marco Zonetti 30 marzo 2025 a

Scordatevi l’alleanza Trump-Musk. Dimenticatevi Alien vs. Predator o Tarzan contro Maciste. A sconvolgere il mondo e a far temere l’Armageddon finale è nata una nuova «strana coppia» pronta a scatenare l’inferno sulla terra. Almeno quello dei retroscena e delle dietrologie. Dopo aver guidato l’invasione di Roccaraso – seconda soltanto a quelle barbariche – e, solo qualche ora, fa aver invitato i suoi numerosissimi follower a partecipare alla manifestazione del 5 aprile contro il riarmo indetta da Giuseppe Conte, la tiktoker Rita De Crescenzo ha infatti rinsaldato la sua affinità elettiva con una formidabile compagna di avventure: Maria Rosaria Boccia. Le due influencer sono infatti comparse in un video assieme per annunciare con gaudio e giubilo il loro podcast Pasta.

L’inedita coppia era già stata protagonista di un video qualche settimana fa, anticipando un progetto condiviso. Un video che aveva suscitato ilarità, evidenziando la parabola dell’imprenditrice campana partita dalle sale istituzionali, passata poi alle ospitate strombazzate su La7 promettendo chissà quali rivelazioni sconvolgenti (in ultima analisi mai espresse), per poi finire a fare i video con Rita De Crescenzo. «Colei che voleva fa cascà er Governo» era stato il commento spietato di Giuseppe Cruciani sull’inusitato connubio. Tornando alla manifestazione del 5 aprile, è bastato che il dinamico duo Boccia & De Crescenzo – più temuto di Batman & Robin – comparisse in un promo del loro podcast per scatenare ulteriori dietrologie. Fra gli organizzatori pentastellati, qualcuno ha paventato un remake horror di Roccaraso, temendo che le due signore possano mandare all’aria le serie rivendicazioni della parata pacifica. Altri hanno ipotizzato che lo stesso Conte avesse affidato la macchina comunicativa del 5 aprile non soltanto a Rita, ma anche a Maria Rosaria per lanciare l’evento in piazza. Altri hanno riesumato lo scoop del Tempo dell’estate scorsa, quando scoprimmo che l’imprenditrice campana era entrata a Palazzo Chigi durante il Governo Pd-M5s, in piena emergenza Covid. Una ridda di ipotesi, insomma, una più estrema dell’altra.

A smentire ogni liaison con Giuseppe Conte è stata la stessa De Crescenzo dichiarando al Corriere: «Io non so nemmeno cosa vuol dire Movimento 5 Stelle, non capisco nemmeno l’italiano». Scoprendo di aver destato non poche preoccupazioni fra gli organizzatori, ha quindi domandato piccata: «Perché io creerei imbarazzo? Non sono una cittadina normale come tutti? Siamo pronti a scendere in piazza per dire stop alle armi, perché non abbiamo diritto a farlo pure noi?». Infine, ha negato categoricamente l’ipotesi di una candidatura alle elezioni. Ma nel fantastico mondo della politica italiana dove si è visto di tutto e di più, neanche un ticket Boccia-De Crescenzo si può del tutto escludere. E Pasta, il titolo del loro podcast, sembra già l’anticipo di un nuovo «magna magna».