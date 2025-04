Dritto e rovescio, Cerno: "Trump ha dato una sveglia all'Europa in 25 giorni"

10 aprile 2025 a

Donald Trump "è riuscito a dare una sveglia all'Europa in 25 giorni" e "negli ultimi 25 anni" non ci era riuscito nessuno. A sostenerlo a gran voce è il direttore de Il Tempo, ospite stasera a Dritto e rovescio, il programma di politica e di attualità condotto da Paolo Del Debbio. Nel salotto di Rete 4 si è discusso ovviamente del terremoto commerciale scatenato dal presidente degli Stati Uniti e della reazione, arrivata oggi, dell'Unione europea, che ha deciso di rimandare l'entrata in vigore delle sue contromisure e dato l'ok a uno stop di 90 giorni. "Noi eravamo quelli che 25 giorni fa facevano i dibattiti per mettere le etichette col simbolo della morte sul nostro vino, perché il vino fa male e perché stavamo aderendo a un'idea tutta interna del nostro grande vizio di farci del male da soli", ha detto Cerno in collegamento con lo studio della trasmissione.

Un modus operandi, quello dell'Europa, che "negli ultimi 10 anni ha impoverito la classe media in una maniera molto più gigantesca di quanto potrebbero fare sul medio periodo questi dazi". La seconda persona a cui dire grazie, dopo Trump, "è il re Carlo III d'Inghilterra". Il motivo? "È venuto da Londra a farci una lezione su Dante Alighieri, sulla cultura italiana. Ha citato la Divina Commedia per uscire a rivedere le stelle" rimettendo al centro "quel ruolo della tradizione di cui noi parliamo senza sapere", ha fatto notare il direttore de Il Tempo. "Il Made in Italy di quell'imprenditore che fa la mozzarella di bufala è come un tempio tibetano da preservare in tutti i modi e con tutti gli aiuti possibili", ha chiosato Cerno, scatenando l'applauso del pubblico in studio e i like degli utenti in rete.