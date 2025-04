Trump e la retromarcia sui dazi, Bocchino: chi sono le "vittime" e perché l'ha fatto

Luca De Lellis 10 aprile 2025 a

a

a

Preoccuparsi? Prima gli americani. Italo Bocchino non ha dubbi: "Le vittime sono prevalentemente i cittadini statunitensi, perché è chiaro che Trump ha commesso degli errori, così come tutti hanno detto, e ha dovuto fare una marcia indietro. Le imprese americane hanno perso in borsa come ricchezza 14.500 miliardi in soli cinque giorni. Per capire di che cosa parliamo, sono 500 anni di finanziaria italiana". Il direttore editoriale de Il Secolo d'Italia, in collegamento con lo studio di Otto e Mezzo direttamente da New York, sostiene che la ragione alla base della decisione di Trump di sospendere i dazi per 90 giorni è da rintracciare nella preoccupazione per la situazione finanziaria delle aziende e degli investitori americani. Non certo per un interesse del presidente Usa di favorire l'Unione europea che, secondo il parere dell'ospite della conduttrice Lilli Gruber, "nonostante sia la seconda forza mondiale per PIL, non conta nulla". Insomma, Trump "non ha fatto retromarcia per l'Europa ma perchè ha bruciato 14.500 miliardi nella borsa americana".

Otto e mezzo, attacco frontale di Lerner a Trump: "Bullo e gorilla, i risultati?"

Nel contesto di questa tempesta mondiale, con la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti che incombe, quale può essere il ruolo dell'Italia e del suo governo? "Giorgia Meloni non ha mai ipotizzato di trattare singolarmente, come Italia, con Trump. Lei può svolgere una funzione di ponte nell'interesse dell'intera Unione Europea, questo è il ruolo da svolgere, di certo non bisogna andare a trattare. L'Europa non può che fare un accordo assieme. C'è un tema di squilibrio della bilancia commerciale, ma è un problema che riguarda gli Stati Uniti sulla produzione dei beni. Noi siamo grandi acquirenti di servizi dagli Stati Uniti, per cui io credo che si possa trovare un'intesa senza guerre commerciali, che continui a far crescere l'economia italiana ed europea dell'esportazione". Per Bocchino non c'è altra strada, bisogna "ripensare l'Unione Europea, puntando a una confederazione, qualcosa di più elevato, perché abbiamo dimostrato tutta la debolezza".