Otto e mezzo, attacco frontale di Lerner a Trump: "Bullo e gorilla, i risultati?"

La guerra commerciale dei dazi imposta da Donald Trump rischia di rivelarsi un boomerang pericoloso, almeno per il suo Paese. Negli Stati Uniti la borsa crolla e prosegue l'emorragia di miliardi. Un atteggiamento, quello del Presidente americano, che Gad Lerner non ha esitato un attimo a definire da "bullo e gorilla". Durante la puntata di Otto e Mezzo, trasmissione dell'access time di La7, l'editorialista de Il Fatto Quotidiano punta il dito contro il caos creato da Trump all'interno dell'economia globale: "In tre mesi ha gettato scompiglio e insicurezza, non ha portato a casa né la pace né guadagni per gli americani, sta rivelando la debolezza strutturale degli Stati Uniti".

Insomma, nella valutazione dell'ospite della conduttrice Lilli Gruber non c'è nulla di positivo nell'amministrazione repubblicana Usa: "Tra ieri pomeriggio e quest'oggi Trump ha lanciato un messaggio al mondo assolutamente inequivocabile. L'America è più debole, vulnerabile. Tant'è vero che la simultaneità tra quel tentativo di rassicurare con la riunione del governo in diretta e il crollo della borsa di Wall Street è qualcosa di simbolico". L'inquilino della Casa Bianca si è reso conto del disastro economico provocato in America ed è corso subito ai ripari bloccando i dazi per 90 giorni.

Un "dietrofront", secondo Lerner, "così clamoroso" da essere "paragonabile soltanto al ferragosto del 2021 con la fuga ingloriosa da Kabul, sottoscritta dal povero Biden che gli era subentrato ma provocato dalla trattativa con i talebani fatta dallo stesso Trump". A conclusione del suo ragionamento, il giornalista di origini libanesi si lascia andare a una battuta al veleno sulla destra italiana: "Chi aveva puntato molto su Trump tra i leader politici e tra gli opinionisti sta cominciando a ricredersi e prima o poi dovrà riconoscere di aver preso una cantonata".