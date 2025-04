Meteo, l'avviso di Sottocorona sulle temperature e l'aria fredda: “Stentano a riprendersi”

09 aprile 2025 a

Che tempo bisogna aspettarsi nei prossimi giorni? A rispondere a questa domanda è Paolo Sottocorona, esperto meteo di La7, che si collega come di consueto prima di Omnibus per fare un quadro della situazione meteo: “La zona della Costa Azzurra mostra una nuvolosità che si è spostata velocemente da nord-ovest verso sud-est in circa cinque ore, indicando un cambiamento nel flusso freddo da est e nei venti da nord-ovest”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, mercoledì 9 aprile, prevedeva qualche pioggia sul Tirreno settentrionale, ma in realtà la nuvolosità sembra muoversi verso sud, quindi potrebbe schivare o scansare almeno le coste toscane, questo lo vedremo, però è evidente che questa zona è quella dove è più probabile che ci sia qualche precipitazione significativa, sulle altre zone troviamo il grigio di qualche nuvola, il verde chiaro di eventuali pioviggini, insomma ben poco. Situazione che domani, giovedì 10 aprile, si chiarisce in qualche modo, perché il miglioramento c'è un po' su tutte le regioni, ma non proprio su questa zona del Tirreno, quindi lì bisogna vedere se si va a formare qualcosa, perché in questa situazione, in questa zona fra il Giglio e l'Elba, c'è addirittura una macchia in giallo, cioè fenomeni intensi, localizzati proprio ristrettissimi alla zona, però c'è e contrasta con il resto del paese. Poi arriviamo alla giornata di venerdì 11 aprile, c'è qualche nuvola, ma il tempo diventa decisamente più stabile, questa è la tendenza, a parte queste piccole situazioni locali”.

Infine Sottocorona spiega che le temperature massime previste per la giornata di oggi “evidenziano la tendenza a risalire che c'è sia sulla pianura padana, sia sui versanti occidentali,. Mentre ancora restano un po' più bassi i versanti adriatici, che hanno avuto temperature molto basse, quindi adesso stanno recuperando. La tendenza nelle prossime 24 ore è di umenti un po' ovunque al nord, addirittura di nuovo qualche leggera diminuzione sul versante adriatico, non sono previsti grandi ingressi di aria fredda, ma sicuramente qualcosa c'è. Sulle altre zone aumenti molto lenti, stentano a riprendere le temperature, però piano piano risalgono”.