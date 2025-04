Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 9 aprile: tutti i segni

Branko 09 aprile 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 9 aprile 2025.

Ariete

Come sempre, vi tocca lottare. Ma voi siete esperti nelle lotte, anche di potere, saprete farvi valere. Quello che riuscirete a realizzare oggi vi permetterà di stare calmi nei prossimi due giorni quando nascerà una prepotente Luna piena in Bilancia. Un obiettivo da tenere davanti agli occhi: questa Pasqua dovete rendervi conto che l’anno ha raggiunto il punto cruciale e dovete decidere quale è il modo migliore di giocare le carte del futuro. Insieme al vostro amore, si intende.

Toro

La primavera è anche la stagione dei dubbi e dei ripensamenti, potete svoltare se una certa strada non vi convince più, soprattutto nel lavoro. Qualche dubbio vi attanaglia in mattinata causa Luna in Leone, nella seconda parte invece raggiunge la Vergine, il punto più alto del vostro oroscopo. Da quel momento ritorna il favore di tutte le stelle, voi comincerete un viaggio felice verso la vostra stagione. Fate uscire il genio che è in voi. Curate le rose dell'amore, insieme a Venere.

Gemelli

La forza di carattere. Le decisioni da prendere sono quelle da cui non si torna indietro, perciò non ci devono essere tentennamenti di nessun genere. Nel caso di un dubbio, che sorgerà nel pomeriggio con Luna in Vergine, meglio rimandare. Avete un faticoso Mercurio, ma è un alibi che state sfruttando troppo, vi siete adagiati sui successi passati. Anche Venere è quadrata in Pesci, il matrimonio si blocca sul più bello ma il finale sarà lo stesso sorprendente - passione.

Cancro

Questa Luna fa nascere un nuovo stupendo pensiero d'amore. Siete ammirati dalla primaverile Venere in Pesci e, soprattutto, da Marte nel vostro segno: romanza d'amore. Una pennellata di fresco anche per gli sposati, da troppe settimane concentrati più sugli affari che sulle emozioni. Non possono essere una scusa nemmeno gli impegni in famiglia, con i figli, anche se sono reali. Oggi mettete subito mano su un affare che presenta ottimi sviluppi futuri. Viaggi.

Leone

Un mercoledì da leoni, è proprio il caso di citare il film, avete tutte le stelle a vostro favore. Anche quando accadono situazioni astrali così intense e promettenti, non dobbiamo perdere il senso della realtà che ci circonda, tutto non sarà possibile realizzare. Orientatevi su un obiettivo, privato o professionale, in seguito fino al risultato finale. Fino a domenica avrete l'aiuto di una Luna finanziaria, che diventerà clamorosamente passionale in Bilancia, 11-12.

Vergine

Maltrattati come lo siete stati da Mercurio, che peraltro prosegue con l'opposizione dai Pesci, quasi non vi sembra vero di ottenere con relativa facilità quello che vi è stato negato ultimamente, oppure che vi è sembrato irraggiungibile. Luna arriva nel segno nella seconda parte del giorno e porta calore in famiglia, Venere è poco sentimentale però si può uscire fuori giocando la carta della passione fisica. Marte ottimo accompagnatore, Urano viaggiatore.

Bilancia

Siete quasi pronti per realizzare un nuovo capolavoro professionale, mancano solo due giorni alla vostra Luna piena che avrà due eccellenti partner astrali: Plutone si interessa del mondo vicino, Giove invece si occupa del lontano. Certamente non abbiamo dimenticato Marte e la tensione che provoca nel mondo, ma questo è ormai un problema di tutti. Venere è con voi: caro amore, ritorna questa sera, il mio tormento è quasi finito. Sappiate riconoscere la fortuna.

Scorpione

Risveglio di primavera. Luna passa in Vergine, fase crescente fino al plenilunio che porterà emozioni e anche vantaggi materiali, risultato del vostro impegno nel lavoro e della bravura. Marte e Saturno sono i vostri due guerrieri che richiamano alle armi, rendono la vita esaltante. Anche Venere nel punto più alto del vostro oroscopo diventa guerriera quando vuole conquistare l'amore. Ma se Urano decide di rompere qualcosa, lo farà.

Sagittario

L'ideale sarebbe partire, trascorrere almeno due giorni nel vostro buen ritiro, ma la Storia ha deciso diversamente… Luna in Vergine perde la veste romantica appassionata e diventa professionale e orientata soprattutto verso l'ambiente dove voi svolgete l'attività e avete affari. Portate pure avanti i progetti e i colloqui, ma aspettate un attimo prima di decidere: la situazione è il regno della incertezza, e non solo per voi. Luci della sera a LED, come l’amore…

Capricorno

Quando Urano transita in Toro, occupa il vostro settore della fortuna e dell'amore, divertimento e amicizie. Ma certo non perde capacità professionali e intuito per gli affari, particolarmente forte per le proprietà immobili, terreni. Nei viaggi di Pasqua, se vedete un locale che vi affascina, compratelo. Mai rinunciare a un balconcino sul porto di Ischia, la vostra isola zodiacale che fa tanto bene alle ossa. Abbiamo buone sensazioni per i vostri affari, agite con calma.

Acquario

Dopo mezzogiorno Luna passa in Vergine e seguirà il vostro lavoro e il vostro amore fino a domenica. Nel mezzo sarete protagonisti insieme a Bilancia e Gemelli di una Luna piena mai vista quest'anno, preparate un piano ambizioso per la carriera. Compravendite favorite. Non basta la sicurezza in voi stessi, dovete dimostrare agli altri “chi siete”. Il desiderio d'amore e di passione, che brucia da qualche giorno nel cuore, troverà la risposta adeguata. Innamoramenti in vista.

Pesci

C'è una modifica da fare, forse in un progetto professionale o di affari, ma può essere anche nelle questioni domestiche e iniziative che riguardano i figli. Così fa pensare oggi la Luna che passa in Vergine, aspetto di opposizione ai vostri tre pianeti, sicuramente il più delicato è lo scontro con Saturno, nella salute cautela. Non rinunciate a un sogno d'amore. L'invito è per le persone sole, ma Venere e Marte sono stimolanti anche per i coniugi e per le unioni segrete.