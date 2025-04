Meteo, Giuliacci scontenta tutti con la previsione del tempo per Pasqua e Pasquetta

08 aprile 2025 a

Mario Giuliacci racconta il tempo previsto nei prossimi 10-15 giorni. Quale sarà il meteo fino a Pasqua e Pasquetta comprese? Ecco l’analisi dell’esperto sul canale YouTube di MeteoGiuliacci : “Notizie fino ad oggi per le festività pasquali, direi poco confortanti, ma ancora mancano molti giorni, magari qualche correzione la potremmo ancora dare. Ci saranno tre fasi, una prima fase tra il 10 e il 12 aprile, ultime piogge giovedì prossimo al centro-nord, poi bello fino a sabato 12 aprile per un'alta pressione centrata sull'Inghilterra ed estesa fino all'Italia. Una seconda fase tra domenica 13 e venerdì 18 aprile, con tempo piovoso tutti i giorni al centro-nord per l'arrivo di perturbazioni atlantiche, piogge che saranno molto abbondanti su Piemonte, Lombardia, Liguria, Triveneto, Alta Toscana, quindi attenzione a qualche rischio”.

Giuliacci evidenzia poi “una terza fase tra sabato 19, vigilia di Pasqua, e lunedì 21 aprile, ossia Pasquetta, piovoso sia sabato che domenica, il giorno di Pasqua soprattutto al centro-nord, ma per Pasquetta sembra ci sia un miglioramento. Ovviamente per i giorni proprio tra il 19 e il 21 qualche correzione nei prossimi giorni potrà senz'altro avvenire, quindi speriamo il meglio. Le temperature – conclude il colonnello - saranno rialzate al centro-nord tra giovedì 10 e sabato 12 aprile, poi temperature in calo nella seconda fase, soprattutto al nord, temperature in calo tra il 19 e il 21 al centro sud per venti, un po' freddi”.