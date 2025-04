In altre parole, Crosetto risponde alla piazza di Conte: "Non intendo mettermi l'elmetto"

05 aprile 2025 a

"Questa non è più l’epoca delle grandi democrazie. Sarà l’epoca delle grandi potenze, che quasi mai sono grandi democrazie. Dobbiamo abituarci a una epoca di questo tipo". Sono le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto a In altre parole su La7. "Noi rimarremo una grande democrazia - continua l'esponente del governo di Giorgia Meloni - ma siamo un piccolo Paese. Temo un G7 dove non ci saranno più Germania, Francia, Italia ma in cui ci saranno Stati Uniti, Cina, India, Arabia Saudita, Russia, le grandi potenze, indipendentemente dalle conquiste sociali e democratiche. E questo può cambiare l’agenda del mondo". "Dobbiamo concentrarci sui valori, ma imparare a difenderli in modo pragmatico, in un confronto con il mondo che sarà sempre più accelerato e difficile, come ci sta dimostrando Trump, in cui magari non si è amici ma si diventa concorrenti. Spero non sia il caso con gli Stati Uniti. L’Europa dovrebbe darsi una sveglia - osserva ancora Crosetto - uscire da un torpore in cui pensavamo di vivere in un mondo bucolico. Il mondo è difficile e va affrontato con serietà".

Il ministro risponde anche alla piazza del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte contro il riarmo in Ue. "Non ho intenzione di mettermi l’elmetto, non ho mai parlato di riarmo, questa parola mi ha dato fastidio fin dal primo giorno, ho sempre ritenuto che dobbiamo parlare di difesa", ha dettoCrosetto rispondendo a una domanda sul corteo M5s a Roma e alcuni slogan dei manifestanti. Sui dazi Usa ha affermato che "alla fine faranno male agli Usa come al resto del mondo. Penso che con Trump bisogna trattare e l’Europa deve uscire dalla bolla che ha costruito e mettere la sua economia in condizioni di crescere".