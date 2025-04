Giuseppe Conte e Rita De Crescenzo, la foto (fatta con l'AI...) manda in tilt il M5s

05 aprile 2025 a

Tra le protagoniste della manifestazione del Movimento 5 Stelle contro il riarmo Ue c'è lei, Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana famosa per i pullman sulla neve di Roccaraso che proprio nella piazza di Roma ha annunciato una prossima discesa in campo in politica. L'influencer ha postato sul suo profilo Instagram una foto dopo appare in posa con Giuseppe Conte e apriti cielo, si è scatenato il finimondo sulla rete.

Da Roccaraso alla politica, la tiktoker di Conte allo scoperto: "Voglio candidarmi"

Tuttavia i nodi sono venuti resto al pettine. La foto è stata generata dall'Intelligenza artificiale e postata, con fini satirici, su X dall'account Il Grande Flagello che quotidianamente diffonde immagini e video ironici realizzati con l'AI di politica e attualità. Sul profilo di De Crescenzo è apparsa però senza il logo del "creatore", mandando in tilt i follower della tiktoker ma soprattutto i militanti del Movimento 5 Stelle. Tanto che l'autore della foto è stato bersagliato dalle proteste dei grillini.

I due, Conte e De Crescenzo, non si sarebbero nemmeno incontrati in piazza anche se l'influencer aveva auspicato un faccia a faccia in piazza con il leader M5s. "Non smettete mai con queste analisi approfondite, spiegazioni all'autore e indagini degne dei RIS su una foto letteralmente firmata da chi fa abitualmente questo con tutti. È firmata, basterebbe fermarsi a quello. Siete meravigliosi, mi strappate un sorriso", twitta Il Grande Flagello ai commentatori indignati che lo attaccano. "Non mi sembrava difficile da capire. È una provocazione verso chi da stamattina non fa altro che intervistarla. Ho sentito giornalisti dirle 'vieni che andiamo insieme da Conte'. Tutto qua. Dietrologie e associazioni strampalate tra un fotomontaggio e la delegittimazione della pace (ma quando mai) non hanno motivo di esistere", si legge sul suo account in risposta a chi lo accusa di manovre politiche...