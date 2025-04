Ciao Maschio, Marrazzo si sfoga: “Nel 2009 macchina del fango, usata la sessualità contro di me”

04 aprile 2025 a

a

a

Piero Marrazzo, giornalista ed ex politico, sarà ospite di Nunzia De Girolamo nella prima puntata di Ciao Maschio, che andrà in onda sabato 5 Aprile in seconda serata su Rai 1. “Io ero Presidente della Regione nel 2009, ho vissuto un agguato da parte di alcuni carabinieri infedeli. Ma comunque ero in compagnia di una donna transessuale, sex worker, una prostituta. Un Presidente di Regione, Commissario alla sanità e ai rifiuti, non può farsi trovare in quella situazione, un uomo sì. Ma se questo può essere strumentalizzato, può essere oggetto di un ricatto, è quindi evidente che chi sta sotto i riflettori ci deve saper stare. Io, in quel caso, non ci sono saputo stare”, lo sfogo di Marrazzo.

"Si siede lì o conduce?", Ronzulli sbotta con Parenzo: scintille in diretta

“Tu però di questa storia sai a Luglio. Perché non ne hai parlato con tua moglie e la tua famiglia?”, ha poi chiesto la De Girolamo. “Perché, come dicono i miei figli, sono maschio, bianco, eterosessuale, privilegiato – ha chiosato Marrazzo - Cosa vuol dire questo? Che spesso noi, eterosessuali, privilegiati, quindi anche amati, o che hanno anche delle sicurezze, oppure delle paure. Perché quando tu non hai fatto i conti con te stesso, oggi sappiamo che con una donna transessuale, sex worker o meno, sono gli uomini eterosessuali a sentire il desiderio di andarci. All'epoca, nel 2009, quella persona che hai di fronte, ma guarda, credo, tantissimi eterosessuali, non avevano fatto i conti con sé stessi. Questa si chiama vigliaccheria. Di tutto questo ho parlato con le mie figlie, io credevo di tramortirle, in realtà ero solo tramortito”.

"L'Europa deve rispondere così". Il piano di Minzolini contro i dazi di Trump

E poi da Marrazzo c’è un’accusa finale: “Nel 2009 si è usata la sessualità contro un presidente di regione, come vedi sono ancora in uno studio televisivo e parlo con te. La sessualità è quel qualcosa con la quale si può colpire chiunque o si può far felice chiunque. Nel 2009 la politica ha scoperto la macchina del fango”.