L'aria che tira, Ronzulli sbotta con Parenzo: "Si siede lì o conduce?", succede di tutto

Alta tensione a L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7. Si parla sui dazi imposti dagli Stati Uniti di Donald Trump all'Unione europea e a svariati altri Paesi, un tema globale che dovrebbe unire tutte le forze politiche, afferma Licia Ronzulli di Forza Italia, ma che è stato trasformato in una clava politica da parte dell'opposizione. Il conduttore sostiene che la premier Giorgia Meloni si + fatta trovare "impreparata", commenti che trovano la reazione soddisfatta di Marco Furfaro del Pd, anche lui ospite in studio come l'esponente di Forza ITalia. Il dem ride vistosamente, e Ronzulli sbotta: "Questo ghigno che voi state inquadrando è contro l'Italia, Furfaro! La cosa che mi fa incavolare è che anziché essere tutti dalla stessa parte, oggi noi riusciamo a dividerci su una roba che fa male all'Italia - afferma la parlamentare azzurra, "ti devi vergognare".

Ronzulli continua: "Ma qui ci sono imprese, posti di lavoro, milioni di posti di lavoro in Europa che rischiano di andare in fumo. E lui ride. Parenzo a quel punto attacca: "Ride sull'impreparazione del governo, immagino". L'esponente di FI non ci sta e in segno di protesta sbatte un libro sul tavolo: "Scusi, ma lei si vuole sedere dall'altra parte o vuole condurla? Faccia l'arbitro", dice al conduttore.

"È assurdo che la sinistra goda nel vedere questo momento di difficoltà e tifi contro il sistema Paese. In un momento così delicato bisognerebbe sostenere tutte le azioni del governo volte a trovare soluzioni per non perdere posti di lavoro e produttività - dice ancora Ronzulli - Mentre il Governo sta cercando ogni strada per tutelare gli interessi del Paese, la sinistra sta in tribuna a tifare contro. Chiedere poi alla premier Meloni di scegliere da che parte schierarsi tra l'Europa e l'America, grande alleato da anni, e' pura follia, oltre che un errore strategico geopolitico".