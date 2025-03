Ilaria Salis, l'ultima su Le Pen fa ridere i social: "Ci sarebbero quei 90mila da saldare..."

31 marzo 2025 a

Come il titolo del suo libro Ilaria Salis morde come una "Vipera" per la vicenda giudiziaria dai pesanti strascichi politici che ha investito Marine Le Pen, leader del Rassemblement National condannata per appropriazione di fondi pubblici al suo partito e per la quale scatta l'ineleggibilità. In altri termini, non potrà correre per l'Eliseo alle prossime elezioni presidenziali in Francia. "Come sempre si presentano come gli onesti salvatori della patria, ma sono i primi a rubare dalle tasche della gente. L’estrema destra è la solita truffa, politica ed economica!", è il post velenoso dell'europarlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra su X che a scanso di equivoci mette l'hashtag #LePen.

Un tweet che è un boomerang, dato che l'ex detenuta in Ungheria viene travolta dalle critiche dati i trascorsi con le occupazioni abusive, diventate un suo cavallo di battaglia a Bruxelles. "Scusa Ilaria Salis, a proposito, ci sarebbero quei 90.000 euro da saldare all’Aler", scrive un utente di X postando i cedolini di quanto contestato all’europarlamentare per la casa popolare di Milano occupata abusivamente. E ancora: "Che coraggio. Vorrei averla io nella vita la sua faccia tosta", "Certo che leggere un post così da chi ha 90k € di debito con l'aler per aver occupato abusivamente una casa fa ridere,ma soprattutto fa capire la sfacciataggine della sinistra italiana". Non solo. Tanti ricordano proprio la parabola politica di Salis, dal carcere ungherese a Bruxelles grazie a Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli: "Detto da una che si è fatta candidare per evitare un processo e ora vive a carico dei contribuenti", chiosa un un tente di X. .