Ilaria Salis: "Occupare è giusto, abolire il carcere", il botta e risposta con Fedez

21 marzo 2025 a

a

a

Torna col suo mantra Ilaria Salis, ossia che occupare illegalmente le case è giusto e che il carcere va abolito, e non lo fa nel solito appuntamento tra Ong e centri sociali ma nel podcast di Fedez e Mr. Marra, Pulp. Sarà infatti l'europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra l'ospite della prossima puntata. Ma cosa dice Salis? Un'anticipazione diffusa da AdnKronos riporta alcune dichiarazioni dei protagonisti della puntata sui cavalli di battaglia dell'ex detenuta in Ungheria, dalle occupazioni abusive di immobili all'abolizione del carcere. "Trovo nobile e virtuoso dire ‘io sono per l'abolizione delle carceri’, cioè posso essere d'accordo o meno, però mi aspetto che chi rappresenta un'istituzione, oltre a pronunciare il principio, mi porti una soluzione un po’ più strutturata", le dice il rapper milanese. "Sono convintamente abolizionista", afferma Salis come si vede in un video su Instagram del rapper. "Ah l'hai detto davvero?", ribatte Fedez. "Quando c'era la schiavitù era impensabile un mondo senza la schiavitù", argomenta Salis che ammette: "Ci sono persone pericolose, ma sono una minoranza". Nel corso del podcast Fedez sbotta: "Ma ca**o ma ci sarà qualcuno che si merita di stare in carcere?

Fedez fa sparire Falsissimo, Corona furioso: "Censore da salotto"

Sulle case occupate, la Salis chiosa: “Ho più interesse a tutelare il diritto ad avere una casa che quello del palazzinaro a incassare gli utili”. La faccia che fa Fedez, come si vede nel video, è tutta un programma... Insomma, chi non sa dove abitare per Salis può tranquillamente prendere la casa di un altro. "Queste case qui non è giusto che siano vuote Se qualcuno la occupa, è giusto", dice Salis.

Non avete casa? Occupatela. L'ultima di Salis: "Non deve essere reato"

Martedì scorso ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, la parlamentare europea del partito di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli aveva chiosato: "Ci sono delle leggi" ma "quello che è legale non corrisponde sempre a quello che è giusto". E ancora: "Io penso che se una persona che ha bisogno di una casa, che non gli viene garantita dallo Stato, che dovrebbe essere il tutore dei diritti di tutti, anche delle persone povere e non solo dei cittadini agiati, se questa persona occupa una casa che è lasciata colpevolmente vuota, abbandonata dagli enti gestori pubblici o da magnati della speculazione edilizia, che hanno centinaia e migliaia di appartamenti, ecco, questo non può essere considerato reato".