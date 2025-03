Le Pen, Salvini posta il selfie: #JeSoutiensMarine. Fuori dalla corsa per l'Eliseo

Sullo stesso argomento: In Francia Marine Le Pen "ineleggibile", fuori da presidenziali 2027

31 marzo 2025 a

a

a

Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini posta su X una foto che lo ritrae con la leader di Rassemblement National Marine Le Pen, oggi condannata dal Tribunale di Parigi all'ineleggibilità. #JeSoutiensMarine scrive Salvini ("io sostengo Marine") esprimendo il suo sostegno. Il tribunale di Parigi ha condannato Le Pen a quattro anni di carcere, due dei quali sospesi, con obbligo di braccialetto elettronico, una multa di 100mila euro e cinque anni di ineleggibilità. Le Pen è stata riconosciuta colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici e questo le sbarra la strada nella corsa per l'Eliseo.

Condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici

Il destino di Marine infatti "appare segnato" e le sue possibilità di tornare in corsa sono "super risicate", ha spiegato a LaPresse Matteo Villa, Senior Research Fellow dell'Ispi, dopo la condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici della leader del Rassemblement National. "A leggere le dichiarazioni degli ultimi giorni da parte degli esponenti del suo partito, si capiva che la condanna era attesa - ha aggiunto -, tutte le stelle paiono allineate contro di lei". Intanto i legali l'avvocato di Le Pen, Rodolphe Bosselut, come riporta l'emittente francese Bfmtv annuncia: "Faremo ricorso".