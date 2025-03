Meteo, “elevatissime quantità di pioggia”. Sottocorona: come si conclude marzo

30 marzo 2025 a

a

a

Marzo si appresta a volgere al termine. Che meteo dobbiamo attenderci in questi ultimi due giorni e all’inizio di aprile? La risposta viene fornita da Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che prima di tutto si focalizza sulle alte e le basse pressioni: “L'Italia ha una zona di bassa pressione, l'alta pressione è sul vicino Atlantico, da lì potrebbe darci una man. Oggi la pressione aumenta un po’, questo porta un temporaneo miglioramento del tempo, l'alta pressione tende a salire verso l'Europa settentrionale, questo inizialmente ci fa scendere un po' le temperature”.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 30 marzo

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, domenica 30 marzo, il miglioramento c'è ed è deciso al nord, sul versante tirrenico, sul medio versante tirrenico, sul versante adriatico, ma sull'Appennino settentrionale e al sud ci sono ancora piogge, deboli, ma localmente. Nella giornata di domani, lunedì 31 marzo, si ripropongono nuovamente fenomeni da moderati a forti che prendono tutta l'Emilia Romagna, l'Appennino settentrionale, tutto il versante adriatico, in parte quello tirrenico. Sul basso tirreno ci sono elevatissime quantità di pioggia, meno intense le piogge sulle isole maggiori e sui versanti ionici. Nella giornata di martedì 1 aprile si mantiene sostanzialmente la situazione con i fenomeni sul versante adriatico, scendono un po' più al sud peninsulare e appaiono questa volta sulle zone di nord-ovest, anche con fenomeni un po' intensi”.

Meteo, altro ribaltone? Giuliacci: "Domenica primaverile", ecco dove

Sottocorona conclude il proprio appuntamento prima di Omnibus concentrandosi sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “È una giornata molto chiara al nord e quindi i valori salgono facilmente 16-18 gradi, in parte anche sui versanti tirrenici dove appunto la giornata è più chiara, meno su quelli adriatici e al sud, dove invece ci sono le piogge. Quindi non è un problema di ingresso di aria fredda o di aria calda, è che dove c'è più sole ovviamente le temperature salgono, dove sta piovendo no. La tendenza delle temperature nelle prossime 24 ore dice che domani ripeggiora ed ecco la diminuzione al nord e al centro, un po' meno al sud dove forse aiuterà qualche vento meridionale”.