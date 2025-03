Meteo, altro ribaltone? Giuliacci: "Domenica primaverile", ecco dove

29 marzo 2025 a

Un fine settimana movimentato partito con tante nuvole, pioggia e temporali intensi. Ma quali sono le previsioni meteo per domenica 30 marzo? Il colonnello Mario Giuliacci spiega che il weekend "finirà con il maltempo", ancora protagonista in molte regioni. Ma non su tutta l'Italia perché "in alcuni settori del Paese sarà una bella domenica primaverile". Insomma, dove non pioverà si preannuncia una bella giornata, osserva l'esperto sul sito MeteoGiuliacci , perché - anche se i venti resteranno sostenuti - le temperature saliranno in tutta Italia.

D'accordo, ma dove pioverà e quali sono le regioni risparmiate dal maltempo? Al Nord "il tempo risulterà in prevalenza soleggiato e, comunque, asciutto", spiega Giuliacci. Al Centro avremo una situazione mista, con nuvole e piovaschi soprattutto su Abruzzo, Molise e sud delle Marche. Parliamo tuttavia di precipitazioni isolate. Al Sud invece si farà sentire ancora il maltempo con tante nuvole e pioggia, anche di forte intensità su Puglia e Calabria.