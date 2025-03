Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 30 marzo: tutti i segni

Branko 30 marzo 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 30 marzo 2025.

Ariete

Dopo questa nuova, la prossima Luna nel vostro segno sarà il 25 aprile, quando vi sveglierete in un'alba dipinta di rosso. Marte passerà in Leone e così finirà la quadratura veramente noiosa che esercita dal segno del Cancro, responsabile di quello che è capitato nelle ultime settimane, che certamente non avrete del tutto gradito. Una nuova primavera della vostra vita è iniziata, una ventata di cose belle e buone, al primo posto c'è l'amore. Buon compleanno!

Toro

Una domenica che vogliamo definire affascinante, per quella voluttuosa e affettuosa Venere in Pesci, generosa non solo per l'amore ma anche, e forse soprattutto, per i soldi - regali, lasciti, liquidazioni, spartizioni. Il lavoro ha già preso una nuova direzione, il percorso sarà più chiaro a fine aprile quando avrete voi la Luna nuova. Questa chiama verso la famiglia e le amicizie, ma non dimenticate di concedervi molto relax, il corpo ne ha bisogno.

Gemelli

Qualche disagio anche di tipo fisico è possibile a causa del fastidio che deriva dai pianeti in Pesci, a cui si aggiunge oggi Mercurio, la sua pressione si sentirà fino al 17 aprile. Domenica tuttavia è una vera domenica grazie alla Luna e Sole nell’ottimistico Ariete, che rendono caldo l'abbraccio amoroso e, chissà, Giove potrebbe accendere una nuova passione e portare anche fortuna al gioco. In aprile raccomanderemo spesso disciplina a tavola.

Cancro

Le battaglie proseguono, in casa e nel lavoro. Non può essere diversamente quando Saturno, anche se positivo, cambia pure dove non vorreste cambiare, perché pensate che lo status quo renda più tranquilli e sicuri. Non è così, Saturno è uno che insegue alti traguardi, successo completo, e da oggi avrà anche un efficace collaboratore in Mercurio che ritorna in Pesci fino al 17 aprile. Sta per iniziare lo spettacolo, prenotate un posto in prima fila. La vita è anche business.

Leone

L’ultima domenica di marzo inizia con il ritorno dell'ora legale, apre la stagione dei lunghi viaggi, esplorazioni, conquiste. Prenotate quanto prima le vacanze estive al mare, ma ricordate che in certi giorni avrete bisogno dell'aria di montagna. Possedete una nuova energia, siete pieni di iniziativa e non aspettate che siano gli altri a dirvi cosa dovete e cosa non dovete fare. Competitivi anche in amore, sorprende il lato romantico del vostro focoso carattere.

Vergine

In vista di un grande cambiamento nelle collaborazioni, dopo che Saturno, Mercurio e Venere passeranno in Ariete. Nel frattempo dovete agire con cautela nelle iniziative pratiche, dovete riprendere discorsi familiari interrotti. Se volete cambiare direzione il periodo e favorevole, il Sole è amico, ma qualche vecchia intesa è ancora in fase di rischio. Luna profonda aiuta a capire e prevenire le mosse degli altri. Il vostro cuore batte per qualcuno lontano o che arriva da lontano.

Bilancia

Quella piccola insicurezza presente nel vostro modo di essere e ancora pronunciata. Nettuno sarà vulnerabile in Ariete, aspettatevi sorprese nelle collaborazioni, anche il coniuge non è da meno. Ma se siete convinti delle vostre idee e delle vostre azioni, andrete avanti. Tuttavia, qualche rinnovamento nel lavoro è obbligatorio, il fuoco rivoluzionario che arde in Ariete investe anche la vita affettiva. Perché quel segno è fatto così: unisce e separa. Scosse passionali.

Scorpione

Batto quattro: Saturno, Mercurio, Venere e Marte, tutti nei segni d'acqua Pesci e Cancro, mandano al vostro segno auguri per tanto successo e felicità. È chiaro che il lavoro dovete farlo voi, ma è già molto sapere, avere la sensazione, che per noi è certezza, di come le stelle sono vicine alle vostre aspirazioni. Perciò, sollecitate incontri, risposte, notizie, partecipate alla vita sociale. In serata potrete finalmente ritirarvi nelle vostre stanze segrete.

Sagittario

Visto che cosa combina il vostro Giove sul mercato finanziario, a livello mondiale? Anche la prossima settimana richiederà un atteggiamento prudente per quanto riguarda operazioni bancarie, investimenti. Mercurio infatti esce dall'Ariete e per qualche giorno ritorna in Pesci, dove ritrova Venere e Saturno… Non c'è pace tra gli ulivi. Noi abbiamo un tenero ricordo di quel film, che ricorda anche la vostra terra zodiacale, Puglia. Le scelte dei figli vi rendono talvolta perplessi.

Capricorno

Ci vorrà un po' per riprendersi dai colpi della Luna nuova, che tocca i punti deboli delle vostre relazioni e anche del vostro corpo, ma in serata vi sentirete meglio e domani ancora di più, Luna sarà in Toro. Marte mette alla prova la validità delle decisioni prese circa sei mesi fa. Le persone o le circostanze cercheranno la falla della vostra armatura, farete bene a guardarvi dai conflitti con persone autorevoli. Sole in Ariete simboleggia lo Stato e le istituzioni. Relax domenicale.

Acquario

Un giorno scriverete il romanzo della vostra famiglia, racconterete perché ogni stagione devono nascere nuove discussioni coniugali, con i figli, con i parenti. Si litiga per motivi materiali, leggi: soldi, case, terreni? Ma allora siete ricchi, le imposte lo sanno? Con più leggerezza affrontate questa domenica che vi regala un'altra volta un cielo perfetto, dalla mattina alla sera, per affari e per l’amore, ma dedicate qualche ora esclusivamente al divertimento con gli amici.

Pesci

Nettuno è partito, ma questa mattina entra nel segno Mercurio e si avvicina a Venere e Saturno, una combinazione perfetta per le vostre prossime imprese economiche e professionali, per le vostre gare sportive o di bravura nel lavoro, scuola, università. I pianeti volano come aquiloni nel cielo della primavera, svegliano il cuore dal letargo invernale. In amore avete un solo compito, amare. Del tutto inattesa arriva una notizia da fuori e porterà una speranza concreta di guadagno.