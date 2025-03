Ucraina, Orsini insiste: "Violata la Costituzione". L'affondo ad Accordi & Disaccordi

29 marzo 2025 a

L'Europa punta alla difesa continentale e spinge al riarmo mentre si lavora a una tregua tra Ucraina e Russia con i negoziati, promossi dagli Usa dopo l'elezione di Donald Trump, che ancora devono decollare. Lo scenario è al centro della puntata di sabato 29 marzo di Accordi & Disaccordi, il programma condotto sul Nove da Luca Sommi e Marco Travaglio. Ospite fisso è Alessandro Orsini che rilancia un suo cavallo di battaglia, ossia che l'Italia, prima con Mario Draghi e poi con Giorgia Meloni premier, inviando armi a Kiev ha "violato la Costituzione". Questo è fuori discussione, ma per una ragione molto semplice: inviare armi in Ucraina per l'Italia è come inviarli in qualunque altra guerra, è come se l'Italia avesse inviato armi all'Armenia o all'Azerbaijan".

Per il professore di sociologia "è stata una scelta politica del governo Draghi e poi del governo Meloni di inviare le armi, ma l'articolo della Costituzione, l'articolo 11, parla molto chiaramente, dice non soltanto che l'Italia ripudia la guerra come strumento per dirimere le controversie internazionali, dice anche che l'Italia promuove ogni sforzo quando scoppia una guerra per promuovere la pace". La tesi di Orsini è che invece l'Italia ha "esecrato la diplomazia, quindi hanno violato due volte la Costituzione".

Perché l'Italia ha rifiutato la diplomazia, come dice Orsini? "Perché Draghi e Meloni hanno sempre detto che noi siamo assolutamente contrari a qualunque dialogo diplomatico con Putin, e di questo noi abbiamo contezza anche perché il 7 settembre 2023 Stoltenberg, che all'epoca era il segretario generale della Nato, disse davanti alla Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo che nel dicembre del 2021 Putin aveva fatto ogni sforzo per trovare una mediazione" e "ha anche dichiarato che la Nato ha preferito esporre l'Ucraina al rischio dell'invasione russa piuttosto che dialogare con Putin, cosa che adesso noi siamo costretti a fare".