Difesa europea, Verderami smaschera Elly Schlein: "La sua opposizione..."

Dalla difesa europea all'Ucraina e agli altri scenari internazionali Giorgia Meloni ed Elly Schlein si attaccano a distanza. Se ne parla a 4 di sera weekend, su Rete 4, con l'editorialista del Corriere della sera Francesco Verderami chiamato a commentare la dialettica tra la premier e la leader del principale partito di opposizione, che rischia di sembrare un po' provinciale mentre il mondo brucia, chiedono i conduttori. "Un paio di settimane fa in Germania, dove il Parlamento ha modificato la Costituzione per consentire al futuro governo di fare debito con il voto della Cdu, dell'Spd , ma anche con il voto dei Verdi, che non saranno in maggioranza nel prossimo governo, e con l'astensione di Linke. Questo significa che quando c'è l'interesse nazionale in ballo i partiti devono trovare il modo per arrivare a un punto di concordia", spiega il retroscenista.

In Italia "questo non succede non soltanto nell'opposizione ma anche all'interno della maggioranza. Le parole di oggi di Salvini non sono state in sintonia con quelle della Presidente del Consiglio che ha specificato al Paese che bisogna investire in difesa perché l'investimento in difesa è anche un investimento sulla nostra sicurezza nazionale. Se questo atteggiamento non c'è, allora il rischio dell'Italia è veramente quello di sedersi in panchina, come ha detto l'ex commissario Gentiloni - argomenta Verderami - La politica si regge sull'alternanza e sulla possibilità di chi sta in opposizione di andare in maggioranza. Ora mi chiedo, è un atteggiamento da opposizione di governo quello che sta tenendo oggi il Pd, parlo del suo segretario e non di tutto il Pd, e quello che sta tenendo il MoVimento 5 Stelle? Io non credo", conclude il giornalista.