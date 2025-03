Fedez fa sparire la puntata di Falsissimo, Corona furioso: "Censore da salotto"

Alice Antico 19 marzo 2025 a

Fabrizio Corona ha confermato che la puntata di Falsissimo intitolata "Il vero amore di Fedez parte 1" è stata rimossa da YouTube a causa di un reclamo per violazione del copyright mosso dal podcast di Fedez e Mr. Marra, Pulp. Questo perché l’episodio conteneva un estratto preso dal podcast del rapper, il che ha portato alla cancellazione del video. Fabrizio Corona ha commentato l'accaduto con tono critico, invitando il suo ‘amico’ Fedez a concentrarsi sulla musica anziché su "battaglie che non sa’ combattere".

"È successo che Youtube ha rimosso la puntata dei record di Falsissimo e indovinate perché? Per un frammento del podcast Pulp, l'ennesimo aborto digitale di Fedez, il disperato che gioca a fare l'intellettuale mentre il microfono gli prende la polvere”, ha esordito Corona sui social. "Dopo aver ricevuto un assist clamoroso per ripulire la sua immagine, ora si diverte a zittire chi racconta le cose come stanno. Il censore con la spunta blu, il ribelle da salotto, il campione della moralità a orologeria”, ha continuato. Chiaro è stato aspettarsi dal re dei paparazzi una reazione simile. Corona ci è andato giù pesante, sottolineando la sua negazione nel ‘trattare’ col rapper riguardo la verità.

Nelle sue Ig stories ha scritto un pensiero crudo, diretto, ha invitato Fedez a tornare a fare musica, consigliandogli di chiudersi in studio: “Rimettiti a scrivere, sforna pezzi invece di rincorrere battaglie che non sai combattere. Perché questo territorio non è il tuo”, ha detto il giornalista al cantante. "Trattative non ne facciamo, e non ci inginocchiamo davanti a nessun padrone”, ha reclamato”, concludendo con una delucidazione per il pubblico: “La puntata è qui, integrale, con la telefonata censurata regalata a tutti. Perché la verità, quella vera, non si cancella con un ban".