Cruciani travolge Salis: "C'è un salto di qualità, ora occupare case non è reato"

20 marzo 2025 a

L'ultimo suggerimento di Ilaria Salis agli italiani, offerto in diretta nello studio di Dimartedì, è finito nel mirino di Giuseppe Cruciani. "C’è uno scatto, un salto di qualità della Salis": così, con un tocco di sarcasmo, ha esordito il conduttore de La Zanzara per commentare le parole che l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra ha pronunciato nel salotto di Giovanni Floris in merito alle occupazioni delle case. "Io penso che se una persona che ha bisogno di una casa, che non gli viene garantita dallo Stato, che dovrebbe essere il tutore dei diritti di tutti, anche delle persone povere e non solo dei cittadini agiati, se questa persona occupa una casa che è lasciata colpevolmente vuota, abbandonata dagli enti gestori pubblici o da magnati della speculazione edilizia, che hanno centinaia e migliaia di appartamenti, ecco, questo non può essere considerato reato", ha sentenziato Salis.

"Ecco cosa ha detto la nostra Ilaria Salis", ha ricordato Cruciani, che poi ha analizzato nel dettaglio la questione: “C’è uno scatto, un salto di qualità della Salis. Finora aveva detto che è legittimo occupare gli edifici e le case pubbliche disabitate, ed era già una follia”. Affermazioni, quelle dell'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, che, seppur in parte prevedibili, non smettono di stupire il conduttore radiofonico. “Ora invece dice un’altra cosa: dice che le case dei magnati, quelli che hanno migliaia di case, non si capisce quante, si possono occupare e dice che non può essere un reato occuparle”, ha continuato. Il tono della voce si è alzato: "Dice che si possono occupare le case dei magnati, lo ripeto si possono occupare. Non dico nulla, non dico niente che è meglio”.